×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

‘Nutella’nın babası’ öldü

Güncelleme Tarihi:

#Francesco Rivella#Ferrero#Nutella
‘Nutella’nın babası’ öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

DÜNYACA ünlü fındıklı kremasının mucidi olarak tanınan İtalyan kimyager Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Çikolata ürünleri şirketi Ferrero’da uzun yıllar çalışarak, Nutella’nın bugünkü formuna ulaşmasına katkı sağlayan isimlerden biri olarak tarihe geçen Rivella, “Nutella’nın babası” olarak da biliniyor. Nutella’nın doğuşuna tanıklık eden ve markanın en önemli isimlerinden biri olan Rivella, Ferrero’nun ilk yıllarından itibaren tatlı dünyasına önemli bir katkı sundu. Geride üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu kalan Rivella’nın ölümü, Ferrero’nun kurucusu Michele Ferrero’nun ölümünün onuncu yıldönümüne denk gelmesiyle de dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Francesco Rivella#Ferrero#Nutella

BAKMADAN GEÇME!