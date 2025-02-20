‘Nutella’nın babası’ öldü

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Çikolata ürünleri şirketi Ferrero’da uzun yıllar çalışarak, Nutella’nın bugünkü formuna ulaşmasına katkı sağlayan isimlerden biri olarak tarihe geçen Rivella, “Nutella’nın babası” olarak da biliniyor. Nutella’nın doğuşuna tanıklık eden ve markanın en önemli isimlerinden biri olan Rivella, Ferrero’nun ilk yıllarından itibaren tatlı dünyasına önemli bir katkı sundu. Geride üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu kalan Rivella’nın ölümü, Ferrero’nun kurucusu Michele Ferrero’nun ölümünün onuncu yıldönümüne denk gelmesiyle de dikkat çekti.