'Nutella'nın babası' Francesco Rivella hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü fındık kreması Nutella'nın mucidi, kimyager Francesco Rivella'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan medyasında "Nutella'nın babası" olarak adlandırılan Rivella'nın, 14 Şubat'ta hayatını kaybettiğinde 97 yaşında olduğu belirtildi.

Rivella'nın hayatını kaybettiği tarihin, hayatını adadığı şekerleme şirketi Ferrero'nun eski sahibi Michele Ferrero'nun ölümünün 10. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

Torino Üniversitesi kimya fakültesi beslenme alanından mezun olan Rivella, Nutella piyasaya sürülmeden 12 yıl önce 1952 yılında Ferrero'da çalışmaya başladı.

Ferrero’nun satışa sunacağı yeni ürünleri yaratması için hammaddeleri incelemek göreviyle işe başlayan Rivella, şirketin “kimya odasında” önemli rol üstlendi.

Markanın tanınmasına büyük katkılarda bulunan Rivella, şirketin kıdemli yöneticilerinden biri oldu.

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İtalyan gazeteci Gigi Padovani'nin "Mondo Nutella" adlı kitabına göre Rivella, Avrupa'ya yaptığı seyahatlerde çikolataları ve atıştırmalıkları inceledi. Ancak Rivella'nın amacı, incelediği çikolataları ve atıştırmalıkları kopyalamak değil onları daha iyi hale getirebilmekti.

1946’da Giandujot adı ile üretilen Nutella, 1951 yılında SuperCrema adıyla yeniden satışa sunuldu. Nutella, 1964 yılında Rivella'nın tarifinde yaptığı değişiklikler ile günümüze ulaştı.