Nusret’e şok dava

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New York Post gazetesinin haberine göre 2017’de restoranda garson olarak işe başlayan Angelo Maher, Türk olmadığı için daha az kazançlı bölümlerde çalıştırıldığını ve bahşişlerin eşit şekilde dağıtılmadığını öne sürdü. Mahkeme kayıtlarına göre Maher, etin helal olup olmadığını soran müşterilere, “restoran yönetiminin talimatı üzerine helal olduğu yönünde yalan söylediğini” anlattı. Pandemiyle birlikte Mart 2020’de işten çıkarılan Maher, restoran tekrar açıldığında ise işe geri çağrılmadığını belirtti.

‘AÇIK GİYİNMEM İSTENDİ’

Nisan 2019’da barmen olarak işe giren Dominik asıllı Elizabeth Cruz ise kendisinden mini etek, yüksek topuklu ayakkabı ve açık bir üst giymesinin istendiğini belirtti. Cruz bu şekilde giyinmeyi reddettiği için işten çıkarıldığını öne sürdü. İddialar ve yargı sürecine ilişkin restoran yönetiminden bir açıklama yapılmadı.