Nürnberg’de bomba paniği: 21 bin kişi tahliye edildi

450 kilogramlık bombanın bulunduğu Grossreuth semtinin Avenarius sokağı etrafında 800 metrelik bir güvenlik şeridi oluşturuldu. Hoparlörler yerleştirilen araçlarla sokaklarda bilgilendirme yapılarak 21 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Yerel saatle akşam 19.30 sularında yollar kapatıldı ve 500 itfaiyeci, 250 gönüllü, 100 kadar polisin katıldığı operasyon sonucu bomba birkaç saat süren çalışmayla uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge yeniden trafiğe açıldı ve vatandaşların evlerine dönmelerine izin verildi.