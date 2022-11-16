Almanya sızdırılan belgeleri konuşuyor: Ruslar her an işgale başlayabilir

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Almanya’nın önde gelen yayın organı Der Spiegel'e sızdırılan gizli belgelerde, ülkenin üst düzey generallerinden Eberhard Zorn’un "varoluşsal" tehditler karşısında ordunun savaşa hazır hale getirme emri verdiği aktarıldı. Eylül sonunda hazırlanan 68 sayfalık "Silahlı Kuvvetler için Operasyonel Yönergeler" adlı belgede savaş durumuna hazırlık için acil görevler de sıralanıyor

General Zorn, Alman ordusunun tamamen elden geçirilmesi ve kendisini savaşa hazırlaması çağrısında bulunurken, "Almanya'ya yönelik saldırılar potansiyel olarak uyarı yapılmadan ve büyük bir hasara neden olacak şekilde yapılabilir.” ifadelerine yer verildi.

'ORDU ACİLEN SAVAŞA HAZIR OLMALI'

Bundeswehr olarak bilinen Almanya silahlı kuvvetlerinin bu yılın şubat ayı itibarıyla 183 bin 638 aktif personeli ve 949 bin yedek personeli bulunuyor. Yaklaşık bir milyon aktif birlik ve iki milyona kadar yedek personel içerdiği bildirilen Rus ordusu karşısında düşük bir rakam olarak adlandırıldı.

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68 sayfalık raporda modern Alman ordusu Afganistan gibi sahalarda operasyonlar yürütmüş olsa da Zorn, bu deneyimler ordunun gelecekteki bir savaşa yeterli olmadığını belirtilerek, Bundeswehr'i kendi topraklarında "zorunlu bir savaş" hazırlığı yapması gerektiğini savunuluyor. Doğu Avrupa'daki NATO üyesi bir ülkede savaş çıkma olasılığının "yeniden arttığı" uyarısında bulunan Zorn, Almanya'yı kıtanın savunmasında öncü bir rol oynamaya ve daha "sağlam" bir silahlı kuvvetler oluşturmaya çağırdı.

Yurt dışında görev yapan daha küçük, uzmanlaşmış birimleri küçültmek yerine, NATO için savaşmaya hazır olan büyük birimlerin aktif duruma geçilmesi gerektiğinin altını çizen Zorn, görünür ve inandırıcı caydırıcılık sağlama yeteneği de dahil olmak üzere ittifak savunmasının etkin olması gerektiğini söyledi.

OLAF SCHOLZ ASKERİ HARCAMALAR ARTIRMA KONUSUNDA İSTEKLİ

Uzmanlar bu raporun İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri Almanya'nın askeri politikasında köklü bir değişikliğe işaret ettiğini söylüyor.

Raporun, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin ardından bir "dönüm noktası" söylemi peşinden gelmesi dikkat çekti. Daha önce yapılan açıklamalarda Scholz "Avrupa'da savaşın yeniden bir gerçeklik olduğunu" kabul ederek, savunma harcamalarının 100 milyar euro civarına yükseltilmesi sözü vermişti.

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'NATO'DAN DESTEK BEKLEMEMELİYİZ'

Almanya ordusunun büyük ölçüde güçlendirilmesinin bir parçası olarak, 53 Airbus A400M nakliye uçağı, Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve birkaç insansız hava aracı satın alacağı açıklanmıştı. Ayrıca, ilave NH90 helikopterleri, 579 Puma piyade savaş aracı, 503 Boxer çok amaçlı zırhlı savaş aracı, yeni savaş gemileri ve askeri denizaltılar tedarik etmesi beklenenler arasında.

Almanya ayrıca, sızan belgelerde Birleşmiş Milletle istikrar misyonunun bir parçası olarak konuşlandırıldıkları Mali'deki birliklerinin çoğunu eve geri getirmek istediğine yönelik ibareler bulunuyor. Alman gazetesi, Rusya'nın NATO'nun doğu sınırına saldırması durumunda Almanya'nın "savaş kuvvetleri" sağlamak zorunda kalacağını ve ABD'den destek beklememesi gerektiğini söylüyor.

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'HIZLI DAVRANMAZSAK AVRUPA'DA ORDULAR HAREKET EDEMEZ'

Zorn, ne AB'nin ne de NATO'nun "ancak saldırı gerçekleştikten sonra kuvvet planlamaya ve oluşturmaya" gücünün yetmeyeceği konusunda uyarıyor.

Sözlerine devam eden Zorn, "Hızlı davranmazsak, Avrupa'da hiçbir ordu hareket edemez." diyerek durumun acileyetine vurgu yaptı.

UKRAYNA'YA VERİLEN CEPHANE TEKRAR YENİLENEMEDİ

Bir savunma yöneticisi Reuters'e verdiği demeçte , "Ukrayna'da hararetli bir savaş var. Buradaki prosedürler hâlâ barış zamanı modunda yürütülürken, Almanya’da enflasyon parayı tüketiyor." dedi.Başka bir kaynak ise, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği mühimmatın yerini henüz doldurmadığını ve ordusunu umutsuzca yetersiz bıraktığını iddia etti.