Nükleerin arka yüzü: Kuzey Koreli askerler dehşet içinde ölüyor

Haberin Devamı

Kuzey Kore'nin nükleer programını koruyan askerlerin yaşadığı dehşet verici sağlık sorunları gün yüzüne çıktı. Kuzey Koreli sığınmacı Kim Jeong-ae, kardeşinin nükleer tesislerde görev yaptığı sırada yaşadığı korkunç hastalıkları anlattı.

Mirror'da yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin nükleer programına dahil olan kişilerin yaşadığı dehşeti gözler önüne seren Kim Jeong-ae, kardeşi Kim Jong-chul'un ölmeden önce yaşadıklarını aktardı.

Güney Kore'ye sığınmadan önce Yongbyon Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi yakınlarında yaşayan Kim Jeong-ae, kardeşinin askere alındıktan sonra 13 yıl boyunca tesisi koruduğunu ve ailesini ziyaret etmesinin yasaklandığını iddia etti.

Haberin Devamı

Kardeşinin yüzünün askerden döndükten sonra tanınmaz hale geldiğini belirten Kim Jeong-ae, “(Kardeşinin) Gençlik yıllarında orduya gittiğinde, bir bebek gibi berrak ve bembeyaz bir cildi vardı. Geri döndüğünde çene çizgisi siyaha dönmüş ve yüzü morarmıştı" dedi.

Kim Jeong-ae, “Bu değişimin orduda karşılaştığı zorluklar yüzünden olduğunu düşündük ama radyasyona maruz kaldığını hiç düşünmemiştik" ifadesini kullandı ve "İnce bacaklarındaki açık yaralar enfekte haldeydi. O kadar kötüydü ki bakamadım bile. Bir bacağında irin ve kan karışımı kurumuştu. Bir bacağında ise hala iltihap akan yaralar vardı" sözlerini ifadesine ekledi.

“BÜYÜK LİDER VE YÜCE ÖNDERİN SICAK İLGİSİ SAYESİNDE..."

Üç ya da dört ayda bir kardeşinden mektup aldıklarını söyleyen Kim Jeong-ae, yedi yıl boyunca “büyük lider ve yüce önderin sıcak ilgisi sayesinde iyi besleniyorum ve iyi koşullarda harika vakit geçiriyorum” yazdığını vurguladı.

2001'de 30 yaşındayken askerden terhis edilen Kim Jong-chul, dokuz yıl sonra 39 yaşındayken öldü ve resmi ölüm sebebi karaciğer kanseri olarak belirlendi.

Haberin Devamı

Kardeşinin bacaklarındaki doku ölümü (nekroz) nedeniyle dehşet ağrılar çektiğini vurgulayan Kim, "nükleer tesislerde çalışanların 40'lı yaşlarına kadar yaşayamayacağına dair bir söz vardır" dedi.

Kim, tüm tedavi yöntemlerini denediklerini ancak kardeşinin yaralarının iyileşme göstermediğini ve derin uykudan mahrum olduğunu söyledi.

Kim, nükleer tesislerde görev yapmış ve ölmek üzere olan askerler için kurulmuş bir hastanedeki birçok hastanın aynı belirtilerle öldüğünü duyduğunu aktardı.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER PROGRAMI

Sovyetler Birliği'nin 1940'larda verdiği destek ile ilk adımlarını atan Kuzey Kore'nin nükleer programı, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir konu haline geldi.

Haberin Devamı

Kuzey Kore, 1970'lerde, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma taahhüdüyle Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) imza attı. Ancak 1990'ların ortalarında, Kuzey Kore’nin gizli nükleer silah geliştirme faaliyetleri ortaya çıktı ve 2003'te NPT'den çekildi.

2006 yılında ilk nükleer testini gerçekleştiren Kuzey Kore, sonraki yıllarda daha fazla test ve füze denemeleri yaptı. 2011 yılında babası Kim Jong-il’in ölümünün ardından iktidara gelen Kim Jong-un, dünya çapında büyük bir endişe kaynağı olan nükleer programını hızla yeniden başlattı.

2013’te üçüncü, 2016’da dördüncü ve 2017’de beşinci nükleer testlerini gerçekleştiren Kim Jong-un uluslararası tepkilerle karşılaşırken 2018 ve 2019’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile zirveler gerçekleştirdi. Yapılan zirvelerde Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma yönündeki taahhütleriyle dikkat çekti ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.