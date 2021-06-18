MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNükleeri çözdüler Ukrayna’da takıldılar
GeriDünya Nükleeri çözdüler Ukrayna’da takıldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 18.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nükleeri çözdüler Ukrayna’da takıldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nükleeri çözdüler Ukrayna’da takıldılar

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar görevlendirilmesi ve nükleer silahların denetlenmesi konusunda mutabakat sağlansa da Ukrayna meselesi çözümsüz kaldı.

Liderlerin uzlaşıya vardığı ve Kremlin tarafından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin de nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik aynı hedefe doğru ilerleme kaydedecekleri belirtilerek, “Nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz” denildi.

Öte yandan Ukrayna meselesinde somut adım atılamadı. Görüşme sonrası Biden, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine yönelik kararlı taahhüdünü Putin’e ilettiğini söylerken, Kremlin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin kendileri için “kırmızı çizgi” olacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu çok yakından izlediğimiz ve bizim için gerçekten kırmızı çizgi olan bir konu” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi