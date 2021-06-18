Nükleeri çözdüler Ukrayna’da takıldılar

Liderlerin uzlaşıya vardığı ve Kremlin tarafından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin de nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik aynı hedefe doğru ilerleme kaydedecekleri belirtilerek, “Nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz” denildi.

Öte yandan Ukrayna meselesinde somut adım atılamadı. Görüşme sonrası Biden, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine yönelik kararlı taahhüdünü Putin’e ilettiğini söylerken, Kremlin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin kendileri için “kırmızı çizgi” olacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu çok yakından izlediğimiz ve bizim için gerçekten kırmızı çizgi olan bir konu” dedi.

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