Nükleeri çözdüler Ukrayna’da takıldılar
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar görevlendirilmesi ve nükleer silahların denetlenmesi konusunda mutabakat sağlansa da Ukrayna meselesi çözümsüz kaldı.
Liderlerin uzlaşıya vardığı ve Kremlin tarafından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin de nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik aynı hedefe doğru ilerleme kaydedecekleri belirtilerek, “Nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz” denildi.
Öte yandan Ukrayna meselesinde somut adım atılamadı. Görüşme sonrası Biden, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine yönelik kararlı taahhüdünü Putin’e ilettiğini söylerken, Kremlin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin kendileri için “kırmızı çizgi” olacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu çok yakından izlediğimiz ve bizim için gerçekten kırmızı çizgi olan bir konu” dedi.
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