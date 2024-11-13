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Nükleer silahların yeni sorumlusu: Trump'ın yeni savunma bakanı tartışma yarattı...

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#ABD#Savunma Bakanı#Pete Hegseth
Nükleer silahların yeni sorumlusu: Trumpın yeni savunma bakanı tartışma yarattı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 17:41

Donald Trump, 44. başkanlık döneminde savunma bakanı olarak atamak istediği Pete Hegseth’i tartışmaların odağı haline getirdi. Hegseth’in Irak ve Afganistan’daki askerî geçmişi ve Fox News'teki sunuculuğu, bazı kesimlerce cesur bir hamle olarak görülürken, dövmeleri ve açıklamaları da eleştiri konusu oldu.

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ABD’nin 44’üncü başkanı Donald Trump, kabinesini şekillendirmeye devam ederken savunma bakanı olarak atamak istediği isim tartışma konusu oldu. 

Daily Mail'de yer alan habere göre Trump, devlet kademelerine daha önce görev almadığı için bu konuda deneyimi olmayan 44 yaşındaki TV sunucusu Pete Hegseth’i ABD ordusunun ve nükleer silahların sorumlusu olarak atamak istedi. 

Nükleer silahların yeni sorumlusu: Trumpın yeni savunma bakanı tartışma yarattı...

Muhaliflerin hızla kınadığı isim haline gelen Pete Hegseth’in, ABD Ulusal Muhafız Ordusu’nda yüzbaşı olarak görev yaptığı ve Irak ve Afganistan’da savaşması nedeniyle iki Bronz Yıldız kazandığı ortaya çıktı. 

Fox kanalında sunuculuk yapan Hegseth hakkında Trump, “Dümene geçmesiyle Amerika’nın düşmanları dikkat kesildi. Ordumuz yeniden büyük olacak ve Amerika asla geri atmayacak. Pete, ‘Güç yoluyla barış’ politikamızın cesur ve vatansever savunucusu olacak” ifadelerini kullandı.  

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Dövmeleriyle dikkat çeken Hegseth’in savunma bakanı olarak atanmak istenmesi, “Bu adam da kim?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Trump, Las Vegas’taki mitinginde Hegseth’in yazarı olduğu “Savaşçılara Karşı Savaş” kitabın satın alınmasına teşvik etti. 

Kadınların ve erkeklerin askeriyede birlikte görev yapmasına karşı olduğunu belirten Hegseth, bu durumun her şeyi daha karışık hale getirdiğini ve kayıpların artması anlamına geldiğini söyledi. 

Hegseth’in ayrıca, dövmeleri nedeniyle Joe Biden’ın 2021 yılındaki yemin törenin muhafızlık yapmasının engellendiğini iddia etti. Hegseth, “Kudüs haçı dövmesi, davet edilmememe neden oldu. Komutanım bir gün önce beni aradı ve 'binbaşı geri çekilebilirsin, sana ihtiyacımız yok' dedi.” açıklamasında bulundu.

Nükleer silahların yeni sorumlusu: Trumpın yeni savunma bakanı tartışma yarattı...

Hegseth, dövmesinin bir sosyal medya kullanıcısı tarafından “beyaz milliyetçi ve aşırılık yanlısı” olarak fişlenmesinde bahane olarak kullanıldığını öne sürdü. Dövmelerini 11. Yüzyıldaki Haçlı Seferleri ile ilişkilendiren Hegseth, sağ pazusundaki “Deus vult” kelimesinin Latince “Tanrı istiyor” anlamına geldiğini belirtti.

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"10 YILDIR ELLERİMİ YIKAMADIM"

Hegseth'in daha önce yaptığı açıklama ise yeniden gündeme geldi.

Hegseth programda yaptığı açıklamada, bulaşıcı mikroorganizmaların çıplak gözle görülmediği için var olmadığını iddia etti.

"Ben kendimi aşılıyorum" diyerek sözlerine devam eden Harvard ve Princeton mezunu Hegseth, 10 yıldır ellerini yıkamadığını söyledi.

Yaptığı açıklamanın ardından eleştirilere maruz kalan Hegseth, insanların olayları bu kadar ciddiye almasının gülünç olduğun belirtti ve şaka yaptığını ifade etti.

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#ABD#Savunma Bakanı#Pete Hegseth

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