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Nükleer silahlanmaya harcanan para arttı

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#Nükleer Silahlanma#Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü#Nükleer Silah
Nükleer silahlanmaya harcanan para arttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

DÜNYANIN nükleer güce sahip 9 ülkesi, cephanelerini savaşa hazır hale getirmek için milyarlarca dolar harcıyor.

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Önceki gün yayınlanan iki yeni rapora göre, kitle imha silahlarına yapılan küresel yatırım, 2023 yılında önceki yıla kıyasla 10.7 milyar dolar arttı.

4 BİN NÜKLEER BAŞLIK HAZIR HALDE BEKLİYOR

İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) yeni raporunda “dünyanın nükleer silahlı dokuz devletinin nükleer silahlarını modernleştirmeye devam ettiğini” belirtti. Rapora göre “kullanıma hazır nükleer başlık” sayısında artmış durumda; 4 bine yakın nükleer savaş başlığı “bir füze veya uçağa yüklü halde” bekliyor. Bu silahların büyük bir kısmı ABD ve Rusya ordularının kontrolünde. Uluslararası Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Kampanyası’nın (ICAN) verilerine göre 9 ülke 2023 yılı boyunca bu silahlara 91.4 milyar dolar harcadı.

 

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#Nükleer Silahlanma#Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü#Nükleer Silah

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