Nükleer silah en istemediğimiz şey

New York Times (NYT) gazetesinden Thomas L. Friedman’la bir söyleşi gerçekleştiren Biden, “Eğer İran nükleer bomba sahibi olursa bu Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğer ülkelere nükleer silah sahibi olmak için devasa bir baskı yaratacak.

Ve dünyanın bu bölgesinde isteyeceğimiz en son lanet olası şey bir nükleer kapasite oluşması. Müttefiklerimizle birlikte İran’ın füze programlarının yanı sıra, nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve süresini uzatmak için görüşmeleri başlatacağız” dedi. 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan Donald Trump yönetimi 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmişti.

ABD’DE ‘BAŞKAN AFFI İÇİN RÜŞVET’ SORUŞTURMASI

ABD’nin başkenti Washington’da bir federal mahkemenin, bir bölümünü kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre, başkanlık affı karşılığında Beyaz Saray’a para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülüyor.

Belgelerde, savcıların rüşvet organizasyonunun varlığına dair kanıtlar ele geçirdiği belirtilirken, ismi açıklanmayan hapisteki bazı kişilerin “başkanlık affı veya ceza ertelemesi karşılığında Beyaz Saray ya da ilgili politik oluşuma maddi katkı” teklif ettikleri tespiti yer aldı.

Soruşturma kapsamında ağustos ayında yapılan baskınlarda 50’den fazla dijital cihaza el konulduğu aktarılırken, Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, herhangi bir hükümet görevlisinin soruşturmanın hedefinde olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan, “Af soruşturması haberleri yalan!” diye yazdı.