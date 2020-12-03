MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNükleer silah en istemediğimiz şey
GeriDünya Nükleer silah en istemediğimiz şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nükleer silah en istemediğimiz şey

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Nükleer silah en istemediğimiz şey
Abone Olgoogle-news

ABD’de 3 Kasım seçimlerini kazanan ve ocak ayında göreve başlamaya hazırlanan Joe Biden, İran’ın gereklilikleri yerine getirmesi halinde, nükleer anlaşmaya geri dönebilecekleri mesajını verdi.

New York Times (NYT) gazetesinden Thomas L. Friedman’la bir söyleşi gerçekleştiren Biden, “Eğer İran nükleer bomba sahibi olursa bu Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğer ülkelere nükleer silah sahibi olmak için devasa bir baskı yaratacak.

Ve dünyanın bu bölgesinde isteyeceğimiz en son lanet olası şey bir nükleer kapasite oluşması. Müttefiklerimizle birlikte İran’ın füze programlarının yanı sıra, nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve süresini uzatmak için görüşmeleri başlatacağız” dedi. 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan Donald Trump yönetimi 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmişti.

ABD’DE ‘BAŞKAN AFFI İÇİN RÜŞVET’ SORUŞTURMASI

ABD’nin başkenti Washington’da bir federal mahkemenin, bir bölümünü kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre, başkanlık affı karşılığında Beyaz Saray’a para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülüyor.

Nükleer silah en istemediğimiz şey

Belgelerde, savcıların rüşvet organizasyonunun varlığına dair kanıtlar ele geçirdiği belirtilirken, ismi açıklanmayan hapisteki bazı kişilerin “başkanlık affı veya ceza ertelemesi karşılığında Beyaz Saray ya da ilgili politik oluşuma maddi katkı” teklif ettikleri tespiti yer aldı.

Soruşturma kapsamında ağustos ayında yapılan baskınlarda 50’den fazla dijital cihaza el konulduğu aktarılırken, Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, herhangi bir hükümet görevlisinin soruşturmanın hedefinde olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan, “Af soruşturması haberleri yalan!” diye yazdı.

False
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle