Nükleer savaştan korkulurken Hindistan Pakistan’ın suyunu kesti

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HİNDİSTAN ile Pakistan arasında 22 Nisan’da statüsü tartışmalı Keşmir’in Pahalgam bölgesinde yaşanan ve 26 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından başlayan gerilim, su misillemesine yol açtı. Saldırı sonrası iki ülkenin taraf olduğu ve 1960’ta imzalanan “İndus Suları Anlaşması”nı askıya alan Hindistan, Indus Nehri’nin kollarından Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı’ndan Pakistan’a su akışını durdurdu. Hint basını, Yeni Delhi yönetiminin yine Indus’a bağlanan Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı’ndan da su akışını kesmeyi planladığını öne sürdü. Hint yetkililer ise barajlarda temizlik yapıldığı için su akışının azaldığı açıklamasını yaptı. İslamabad yönetimi daha önce İndus Havzası’nda yasal olarak Pakistan’a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönlendirmeye yönelik her türlü girişiminin “savaş nedeni” sayılacağını açıklamıştı.

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PAKİSTAN’IN CAN DAMARI

Çin’de doğan İndus Nehri, kuzeybatı istikametinde Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesini aşıp Pakistan’ın Azad Cammu Keşmir, Gilgit Baltistan, Pencap ve Sindh eyaletlerini geçerek Karaçi yakınlarından Umman Denizi’ne dökülüyor. Nehir sisteminin yüzde 47’si Pakistan, yüzde 37’si Hindistan ile bölünürken geriye kalan küçük kısımlar, Afganistan’ın doğusu ve Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alıyor. Yıllık ortalama 208 milyar metreküple dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan İndus’un su kapasitesi, Fırat ve Dicle nehirlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 2.2 katı durumunda. Pakistan’da gıda üretiminin yüzde 90’ına su sağlayan İndus Nehri sistemi, gayrisafi yurt içi hasılanın da yüzde 25’ine katkıda bulunuyor.

SİLAHLANMA ARTTI

Uzmanlar, iki ülkenin 2019’daki çatışmadan bu yana askeri kapasitesini önemli ölçüde artırmasının, riski daha da büyüttüğünü ifade ediyor. Hindistan, Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarını hizmete alırken; Pakistan, Çin’in J-10 jetlerini envanterine kattı. Hindistan’ın Rafale’leri Meteor füzesi taşırken, Pakistan’ın J-10’ları Çin yapımı PL-15’lerle donatıldı. Ayrıca Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alırken; Pakistan da Çin’in HQ-9 sistemini edindi.

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- Arakçi İslamabad’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren gerilimin ardından arabuluculuk zemini aramak için dün Pakistan başkenti İslamabad’a gitti.

- Rusya: Gerilimi düşürün

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere Hindistan-Pakistan krizini endişeyle takip ettiklerini söyleyerek “tarafların gerilimi azaltacak önlemler almasını umduklarını” söyledi.

- Pakistan füze denedi

Hindistan ile tansiyonun yükseldiği şu günlerde Pakistan dün ikinci kez karadan karaya 120 km menzilli bir füzenin testini yaptığını duyurdu.