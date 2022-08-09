Nükleer santral kâbusa dönüştü

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta çatışmalar Zaporojye bölgesinde yer alan 6 reaktöre sahip dev nükleer santralın bahçesinde devam ederken dün santralla ilgili tedirgin edici yeni bir açıklama geldi.

ŞANTAJ İDDİASI

Açıklama Ukrayna Atom Enerjisi Kurumu “Energoatom” tarafından yapıldı. Santralda çalışan Ukraynalı personelin tesisi mart ayından bu yana kontrol eden Rus komutan General Valeriy Vasilyev ile görüşmesi aktarılarak, “General Vasilyev çalışanlara santralı Ukrayna’ya geri teslim etmek niyetinde olmadıklarını resmen bildirdi. Santralın ya Rusya’nın kontrolünde kalacağını ya da kritik noktalara yerleştirilen mayınlar patlatılarak bölgeyi kül edeceğini söyledi. Rusya, nükleer şantajın dozunu arttırıyor” ifadesine yer verildi.

ÇERNOBİL’İ AKLA GETİRDİ

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Rusya Savunma Bakanlığı ise nükleer santralın asıl Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını öne sürdü. Türkiye’ye kuş uçuşu sadece 600 km mesafede bulunan Zaporojye bölgesindeki nükleer santralın yeni bir Çernobil faciasına yol açma riski de ele alınıyor. Uzmanlara göre Zaparojye nükleer santralındaki reaktörlerin zarar görmesi durumunda Çernobil’de olduğu gibi patlama beklenmiyor.

SİSTEMLERİ FARKLI

1986’da Çernobil’de meydana gelen patlama burada kullanılan “RBMK” (Büyük Güç Kanal Rektörü) tipinden kaynaklı. Bu tip eski reaktörlerde reaksiyon grafit çubuklarla kontrol ediliyordu. Bu çubukların yokluğu ani ve çok şiddetli ısının ortaya çıkmasına yol açarak infilakı tetikliyor. Zaporojye santralında ise 6 adet WWER-1000 (İki aşamalı su soğutmalı reaktör) tipi bulunuyor. Bunlar daha yavaş tepkimeli reaktörler sınıfına giriyor.

KARADENİZ İÇİN FELAKET OLUR

Zaporojye’de reaktörlere hizmet eden donanımın 2011’de deprem ve tsunami felaketi sonrasında Japonya’daki Fukuşima nükleer santralında olduğu gibi devre dışı kalması halinde nükleer facia elbette yaşanabilir ancak patlama riski bulunmuyor. Bunun yerine Dinyeper nehri üzerinden Karadeniz’e ulaşacak radyoaktif maddeler Çernobil’den kat kat daha fazla olacak. Bu tip nükleer reaktörlerde kapatma düğmesine basılsa dahi reaksiyonun durması 2-3 ay sürüyor.