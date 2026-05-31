Nükleer pazarlıkta yeni kriz: Trump son anda devreye girdi... İran'a 3 gün mühlet

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen kritik müzakerelerde anlaşma taslağına son anda müdahale ettiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, daha önce üzerinde uzlaşı sağlanan bazı maddeleri değiştirerek daha sert şartlar içeren yeni bir taslağı Tahran'ın değerlendirmesine sundu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve haber sitesi Axios'un aktardığı bilgilere göre, Beyaz Saray yönetimi savaşın sona erdirilmesini sağlayabilecek olası anlaşma üzerinde son rötuşları yaparken, Trump özellikle İran'ın nükleer programına ilişkin maddelerde daha güçlü güvenceler talep ediyor.

DURUM ODASI'NDA KRİTİK TOPLANTI

İddiaya göre Trump, cuma günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda üst düzey danışmanlarıyla yaklaşık iki saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ABD ile İran arasında müzakere edilen anlaşma taslağı masaya yatırıldı. Görüşmeler sırasında Trump'ın, özellikle İran'ın nükleer materyalleri ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kontrol altına alınmasına ilişkin maddelerin güçlendirilmesini istediği öne sürüldü.

Toplantının ardından kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP HANGİ MADDELERDEN RAHATSIZ OLDU?

Yetkililer, Trump'ın özellikle İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içerebilecek maddelerden endişe duyduğunu belirtti.

Haberde, Trump'ın daha önce Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını da benzer gerekçelerle sert şekilde eleştirdiği hatırlatıldı.

Kaynaklar, revize edilen teklifin Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı ve İran yönetiminin anlaşmayı kabul etmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Haberde ayrıca Trump'ın, ABD'nin Pakistanlı yetkililer de dahil olmak üzere çeşitli arabulucular üzerinden yürüttüğü tekliflere İran'ın yanıt verme hızından huzursuzluk duyduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI

Axios'un haberine göre Trump yalnızca nükleer başlıklarda değil, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklik yapılmasını istedi.

ABD'li yetkililer, Başkan'ın özellikle uranyumun denetimi, imhası ve zamanlamasına ilişkin maddelerde daha ayrıntılı güvenceler talep ettiğini öne sürdü.

Trump'ın son değişikliklerinin ardından taraflar arasında yeni bir müzakere trafiği başladığı ve görüşmelerin birkaç gün daha sürebileceği belirtiliyor.

"İRAN'DAN YANIT ÜÇ GÜNDE GELEBİLİR"

Axios'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'ın yeni taslağa yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini söyledi.

Yetkili, İranlı karar vericilere ulaşmanın kolay olmadığını belirterek, "Kelimenin tam anlamıyla mağaralardalar ve e-posta kullanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, anlaşmanın gerçekleşeceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bir anlaşma olacak. Bunun ne kadar yakın olduğunu göreceğiz. Başkanın istediği şartların sağlanması için beklemeye hazırız. Bir hafta sürebilir, daha kısa da olabilir, daha uzun da. Yeni haftaya girerken elimizde bir şey olmasını umuyoruz" dedi.

MÜZAKERELERİN EN KRİTİK BAŞLIĞI: NÜKLEER PROGRAM

Taraflar arasındaki en hassas konunun İran'ın nükleer programının geleceği olduğu belirtiliyor.

Kaynaklara göre mevcut taslakta savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesine yönelik çerçeve maddeler öncelikli olarak ele alınırken, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin nihai düzenlemelerin müzakerelerin ilerleyen aşamalarında şekillenmesi bekleniyor.

Washington ve Tahran arasında diplomatik trafik hız kazanırken, gözler şimdi İran'ın Trump'ın sertleştirilmiş teklifine vereceği yanıta çevrildi.