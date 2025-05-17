Nükleer pazarlığa devam: İran, Avrupa ile İstanbul’da görüştü

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İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılan görüşme tam da ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın hızlı hareket etmezse başlarına kötü bir şey geleceği” uyarısında bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

KİM NE İSTİYOR

İran, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya taraf olan, E3 diye anılan üç Avrupa ülkesiyle ABD ile yürütülen nükleer pazarlıkları ele aldı. Görüşmeye katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gharibabadi, X’ten yaptığı paylaşımda “Görüş alışverişinde bulunduk ve dolaylı nükleer müzakerelerin son durumunu ve yaptırımların kaldırılmasını ele aldık” dedi. Gharibabadi gerekirse Tahran’ın E3 ile yeniden görüşebileceklerini söyledi. Trump, ilk başkanlığı döneminde 2018 yılında İran ile nükleer anlaşmadan çekilmiş, ikinci kez göreve geldiğinde ise Umman’ın arabuluculuğunda İran’ın nükleer silah elde etmesinin önlenmesi için müzakerelere yeniden başlamıştı. Trump, perşembe günü Katar’da İran ile anlaşmaya yaklaştıklarına dair bir açıklama yapmıştı.