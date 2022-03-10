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Nükleer kaygı artıyor: Çernobil ile bağlantı kesildi

#Çernobil#Nükleer Santral#Kaygı
Nükleer kaygı artıyor: Çernobil ile bağlantı kesildi

Ukrayna’yı işgal eden Rus güçlerinin kontrol altına aldığı Çernobil’den iyi haberler gelmiyor.

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1986 yılında dünyayı tarihin en büyük nükleer faciasıyla karşı karşıya bırakan ve halihazırda reaktörleri kapalı olan Ukrayna’nın Çernobil nükleer santralından güvenli bilgi akışı gelmediği bildirildi.

DATA AKIŞI DURDU

Nükleer santralların güvenlik standartları çerçevesinde çalışmasını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Çernobil ile data akışının durduğunu belirtirken, ülkedeki diğer takip sistemleri aracılığıyla bilgi alınmaya çalışıldığını söyledi. Yüksek radyoaktivite nedeniyle civar bölgeleri yerleşime kapalı olan Çernobil’de halihazırda 2 bin teknik personel çalışıyor.

ELEKTRİĞİ DE KESİLDİ

Ancak Rusya müdahalesinden bu yana 200’den fazla personelin 13 gündür izin yapmaksızın çalışmak durumunda kaldığı, bölgede şartların kötüleştiği bildirildi. IAEA, santralin güvenliğinin sağlanması için personel değişimi ve vardiya sistemine izin verilmesi, aksi halde nükleer güvenliğin tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu. Ukraynalı yetkililer de Çernobil’e ve güvenlik sistemine elektrik verilemediğini, jeneratörlerin devreye girerdiğini belirtti. IAEA yetkilileri, “Santraldeki kullanılmış yakıt deposu havuzundaki ısı yükü ve soğutma suyunun seviyesi, ısıyı, elektriğe gereksinim olmadan gidermeye yeterli” açıklamasında bulundu.

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Nükleer kaygı artıyor: Çernobil ile bağlantı kesildi

NÜKLEER TERÖR

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya nükleer santralını da geçen hafta ele geçirmişti. Reaktörlerden birine top mermisinin isabet etmesi üzerine Kiev, Rusya’yı ‘nükleer terör’ ile suçlamıştı.

Nükleer kaygı artıyor: Çernobil ile bağlantı kesildi

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#Çernobil#Nükleer Santral#Kaygı

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