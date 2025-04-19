Nükleer görüşmelerinde ikinci tur! İran ve ABD Roma’da buluşuyor

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Geçen cumartesi tarafların “yapıcı” olarak nitelendirdiği ilk turda arabuluculuğu Umman Dışişleri Bakanı Bedr el Buseydi yürütmüştü. İran heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ikinci tura İtalya ev sahipliği yapsa da arabuluculuk rolünü Umman’ın sürdüreceğini açıkladı.

ARAKÇI’DAN GÖNDERME

Tahran’ın görüşmelerdeki duruşunun “ciddi” olduğunu vurgulayan Arakçı, İran’ın alacağı kararların ABD’nin görüşmelerdeki tutumuna bağlı olacağını söyledi. “Görüşmelerdeki pozisyonumuz açık” diyen Arakçı, ABD’li yetkililerden gelen çelişkili açıklamalara atıf yaparak, “Her gün farklı konuşmuyoruz” ifadesini kullandı. Görüşmelerde ABD heyetine liderlik eden Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakere süreci öncesinde İran’ın tüm nükleer programını sonlandırmasını talep edeceklerini söylemiş, ardından sivil amaçlı nükleer zenginleştirmeyle sınırlanabileceğini aktarmış daha sonra nükleer programın tamamen durdurulmasını istediklerini açıklamıştı.

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TEHDİT SEVKİYATI

İran tarafı nükleer programı tamamen sonlandırmayı reddederken, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmesinden endişe eden İsrail’in ABD yönetimine tam kapatma yönünde baskı yaptığı belirtiliyor. İsrail televizyonu KAN da askeri mühimmat taşıyan 9 uçağın ABD’den İsrail’e geldiğini yazdı. Nevatim Üssü’ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail’e gönderildiği öne sürüldü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Tahran’a yönelik saldırı tehdidini yineleyerek “neye mal olursa olsun İran’ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceklerini” belirtti.