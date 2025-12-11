×
'Nükleer denizaltı ittifakı' çalışmalarını hızlandıracak

ABD, İngiltere ve Avustralya, "nükleer denizaltı ittifakı" olarak bilinen AUKUS ortak güvenlik anlaşmasına yönelik çalışmaları hızlandırma kararı aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles'ın ABD'nin başkenti Washington'daki görüşmesine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede AUKUS anlaşmasına bağlılıklarını yineleyen bakanlar, işbirliğinin uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi için sürecin hızlandırılması ve kısa vadeli savaş hedeflerine odaklanılması konusunda anlaştı.

Bakanlar, üç ülkenin ortaklığında idare edilen bir denizaltı sanayi üssünü desteklemek amacıyla gerekli altyapı ve işgücünün temini için "tam gaz ilerlemeye" karar verdi.

HEDEF EN AZ 8 NÜKLEER DENİZALTI

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Nükleer denizaltı ittifakı çalışmalarını hızlandıracak

PEKİN'İ DENGELEME PAKTI

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, iş birliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, yürüttüğü 5 aylık inceleme sonrası AUKUS anlaşmasına desteğini sürdürme kararı almıştı.

