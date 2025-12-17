Nükleer bilimciye evinde saldırı: Vurularak öldürüldü

Haberin Devamı

ABD’nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) görev yapan dünyaca ünlü fizikçi ve füzyon enerjisi uzmanı Nuno F. G. Loureiro, Massachusetts eyaletinin Brookline kentindeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlatıldı.

EVİNDE VURULDU, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

47 yaşındaki Loureiro’nun pazartesi akşamı saat 20.30 sıralarında evinde silahla vurulduğu bildirildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan bilim insanı, salı günü hayatını kaybetti. Norfolk Bölge Savcılığı, soruşturmanın sürdüğünü ve şu aşamada gözaltına alınan bir şüpheli bulunmadığını açıkladı.

Brookline Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı, Loureiro’nun “birden fazla kurşun yarası” bulunduğunu doğrularken, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Haberin Devamı

MIT’NİN EN BÜYÜK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN DİREKTÖRÜYDÜ

2016 yılında MIT’ye katılan Loureiro, geçtiğimiz yıl üniversitenin en büyük araştırma birimlerinden biri olan Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi’nin (PSFC) direktörlüğüne atanmıştı. Yedi ayrı binada faaliyet gösteren merkezde 250’den fazla araştırmacı ve öğrenci bulunuyordu. Loureiro, görevi süresince temiz enerji alanında çığır açacak füzyon çalışmalarıyla tanınıyordu.

MIT tarafından yapılan açıklamada, Loureiro’nun Portekiz’in Viseu kentinde doğduğu, eğitimine Lizbon’da başladığı ve doktorasını Londra’da tamamladığı belirtildi. ABD’ye gelmeden önce Lizbon’daki bir nükleer füzyon araştırma enstitüsünde görev yapan Loureiro’nun bilim dünyasında saygın bir konuma sahip olduğu vurgulandı.

“BİR MENTOR, BİR LİDERDİ”

MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dennis Whyte, kampüs yayın organına yaptığı açıklamada Loureiro için, “Bir mentor, dost, öğretmen ve lider olarak etrafına ışık saçıyordu. Bilgisi kadar zarafeti ve insanlığıyla da örnek alınan bir isimdi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MIT Başkanı Sally Kornbluth ise Loureiro’nun ölümünü “şok edici ve derin bir kayıp” sözleriyle değerlendirdi.

Loureiro, geçtiğimiz yıl merkez direktörlüğüne atanmasının ardından yaptığı açıklamada, “MIT, insanlığın en büyük sorunlarına çözüm aranan yerdir. Füzyon enerjisi, insanlık tarihinin seyrini değiştirecek” demişti.

KOMŞULAR SİLAH SESLERİ DUYDUKLARINI ANLATTI

Loureiro’nun yaşadığı apartmanın yakınında oturan Boston Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Liv Schachner, Boston Globe’a verdiği demeçte pazartesi akşamı üç yüksek patlama sesi duyduğunu belirterek, “Bu kadar yüksek bir ses daha önce hiç duymamıştım. İnsan bunu kabullenmekte zorlanıyor” dedi.

Haberin Devamı

Salı günü öğleden sonra Loureiro’nun öğrencilerinin, üç katlı binadaki dairesinin önüne gelerek çiçek bıraktığı ve saygı duruşunda bulunduğu bildirildi.

ÜNİVERSİTELERİ SARSAN SALDIRILARIN ARDINDAN GELDİ

Cinayet, Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi’nde hafta sonu düzenlenen ve iki öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının hemen ardından yaşandı. Yetkililer ve FBI, iki olay arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını açıkladı.

ABD’nin Portekiz Büyükelçisi John J. Arrigo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Loureiro’nun bilime ve insanlığa katkılarını anarak ailesine ve MIT camiasına başsağlığı diledi.