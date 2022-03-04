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Nükleer Batı dillendiriyor' çıkışı

#Sergey Lavrov#Batı#Nükleer Savaş
Nükleer Batı dillendiriyor çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Rus ve yabancı basın temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi bir mülakatta konuşan Lavrov, “Üçüncü Dünya Savaşı’nın bir nükleer savaş olacağı açık. Ancak şunu belirtmek isterim ki nükleer savaş olasılığı Batılı siyasilerin kafasında olan bir şey ve bu fikri sürekli dile getiriyorlar. Rusların kafasında böyle bir şey yok” dedi. Lavrov ayrıca, “Sizi temin ederim ki bizi denge dışına atacak hiçbir provokasyona izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

İLK KEZ PUTİN DİLE GETİRDİ

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen pazar günü, Batı’nın ‘dostça olmayan adımlar attığını’ ileri sürerek, ordusunun stratejik nükleer gücünü alarm seviyesine geçirdiğini açıklamıştı. Yani nükleer savaş olasılığını ilk kez Rusya dile getirilirken, Lavrov’un bunun aksini iddia etmesi dikkat çekti. Konuşmasının devamında Lavrov, ABD’yi Fransız İmparator Napolean Bonaparte ve Alman diktatör Adolf Hitler’e benzetti. “Hem Napolyon hem de Hitler kendilerini Avrupa’yı korumakla görevli olarak görüyordu. Şimdi de bu rolü ABD üstlenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

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#Sergey Lavrov#Batı#Nükleer Savaş

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