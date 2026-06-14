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‘Nüfusa sınır’ referandumu

Güncelleme Tarihi:

#İsviçre#Referandum#NÜFUS
‘Nüfusa sınır’ referandumu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 07:00

Dünyada türünün ilk örneği olan tarihi bir referanduma imza atmaya hazırlanan İsviçre, ülke nüfusunun anayasal düzeyde sınırlandırılmasını öngören “sürdürülebilirlik İnisiyatifi” kapsamında bugün sandık başına gidiyor.

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Sağcı İsviçre Halk Partisi öncülüğünde sunulan yasa teklifi, ülke nüfusunun 2050 yılından önce 9.5 milyona ulaşması halinde göç kotalarının daraltılmasını, 10 milyonluk kırmızı çizginin aşılması durumunda ise Avrupa Birliği ile yapılan kişilerin serbest dolaşımı dahil tüm uluslararası anlaşmaların tek taraflı olarak feshedilmesini zorunlu kılıyor. Destekçiler kontrolsüz nüfus artışının konut krizine, doğanın tahribatına ve altyapının çökmesine yol açtığını savunurken; hükümet, sol muhalefet ve iş dünyası bu radikal adımın ülkedeki iş gücü açığını büyüteceğini ve İsviçre ekonomisini küresel olarak izole edeceğini belirterek tasarıya sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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#İsviçre#Referandum#NÜFUS

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