‘Nüfusa sınır’ referandumu

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Sağcı İsviçre Halk Partisi öncülüğünde sunulan yasa teklifi, ülke nüfusunun 2050 yılından önce 9.5 milyona ulaşması halinde göç kotalarının daraltılmasını, 10 milyonluk kırmızı çizginin aşılması durumunda ise Avrupa Birliği ile yapılan kişilerin serbest dolaşımı dahil tüm uluslararası anlaşmaların tek taraflı olarak feshedilmesini zorunlu kılıyor. Destekçiler kontrolsüz nüfus artışının konut krizine, doğanın tahribatına ve altyapının çökmesine yol açtığını savunurken; hükümet, sol muhalefet ve iş dünyası bu radikal adımın ülkedeki iş gücü açığını büyüteceğini ve İsviçre ekonomisini küresel olarak izole edeceğini belirterek tasarıya sert bir şekilde karşı çıkıyor.