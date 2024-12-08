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Notre Dame törenle açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Notre Dame#Açılış
Notre Dame törenle açıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden biri olan tarihi Notre-Dame Katedrali, 5 yıl önce çıkan yangının ardından başlayan restorasyon sonrası dün dünya liderlerinin katıldığı törenle ziyaretçilere açıldı.

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861 yıllık geçmişe sahip Notre-Dame Katedrali, Fransız Gotik mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Notre Dame törenle açıldı

15 Nisan 2019’da çıkan ve hâlâ sebebi bilinmeyen yangında büyük zarar gören yapının yenilenmesi için 833 milyon Euro bağış toplandı. Katedral, aslına uygun bir şekilde renkli vitraylar gibi yeni unsurlar katılarak restore edildi.

Notre Dame törenle açıldı

LİDERLER KATILDI

Dün akşamki resmi törene ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump dahil 50 ülkeden temsilciler katıldı. ABD Başkanı Joe Biden açılışa gitmezken yerine eşi Jill Biden’ı yolladı.

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Notre Dame törenle açıldı

Saatte hızı 80 km’ye varması beklenen Darragh fırtınası nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un laiklik ilkesi gereği katedralin dışındaki konuşması kapalı alana alındı.

Notre Dame törenle açıldı
Notre-Dame Katedrali, 15 Nisan 2019’da çıkan yangında büyük zarar gördü.

Konuşmasında ‘imkansızı başardık’ diyen Macron, “Büyük ulusların neler başarabileceğini yeniden keşfettik” ifadelerini kullandı. Bugün de 170 başpiskopos ve 100’den fazla rahibin katılımıyla yangın sonrası ilk pazar ayininin yapılması, ikinci ayinin ise akşam kamuya açık olması bekleniyor.

Notre Dame törenle açıldı

RESTORASYONDA 2 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Fransız İmparatoru Napolyon’un taç giyme ve düğün törenlerine de evsahipliği yapmış olan Notre Dame’ın yenilenmesi için 250 şirket, 2 bin çalışan ve dünyanın birçok yerinden zanaatkarlar, aslına uygun bir şekilde inşa edilmesi için katkı sağladı.

 

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#Fransa#Notre Dame#Açılış

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