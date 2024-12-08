Notre Dame törenle açıldı

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861 yıllık geçmişe sahip Notre-Dame Katedrali, Fransız Gotik mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

15 Nisan 2019’da çıkan ve hâlâ sebebi bilinmeyen yangında büyük zarar gören yapının yenilenmesi için 833 milyon Euro bağış toplandı. Katedral, aslına uygun bir şekilde renkli vitraylar gibi yeni unsurlar katılarak restore edildi.

LİDERLER KATILDI

Dün akşamki resmi törene ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump dahil 50 ülkeden temsilciler katıldı. ABD Başkanı Joe Biden açılışa gitmezken yerine eşi Jill Biden’ı yolladı.

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Saatte hızı 80 km’ye varması beklenen Darragh fırtınası nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un laiklik ilkesi gereği katedralin dışındaki konuşması kapalı alana alındı.

Notre-Dame Katedrali, 15 Nisan 2019’da çıkan yangında büyük zarar gördü.

Konuşmasında ‘imkansızı başardık’ diyen Macron, “Büyük ulusların neler başarabileceğini yeniden keşfettik” ifadelerini kullandı. Bugün de 170 başpiskopos ve 100’den fazla rahibin katılımıyla yangın sonrası ilk pazar ayininin yapılması, ikinci ayinin ise akşam kamuya açık olması bekleniyor.

RESTORASYONDA 2 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Fransız İmparatoru Napolyon’un taç giyme ve düğün törenlerine de evsahipliği yapmış olan Notre Dame’ın yenilenmesi için 250 şirket, 2 bin çalışan ve dünyanın birçok yerinden zanaatkarlar, aslına uygun bir şekilde inşa edilmesi için katkı sağladı.