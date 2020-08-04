MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNotre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
GeriDünya Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
Abone Olgoogle-news

Fransa’da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali’nde bulunan ve Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülmeye başlandı. Temizliğin 4 yıl süreceği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin orgu temizleme, bakım ve tamir işlemleri için sökülmeye başlandı. Orgun 4 yıl boyunca parça parça temizlenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.

BAZI ORG BORULARI ORTA ÇAĞ'DAN KALMA

Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir edip temizleyecek. Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak. 1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle