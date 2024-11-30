Notre Dame 7 Aralık'ta açılıyor! Yangın sonrası onarım 5 sene sürdü

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Nisan 2019’da dünyanın gözleri önünde çatısı yanan ve 5 yıldır onarım çalışması yürütülen Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin açılışına sayılı günler kaldı. 850 yıl önce inşa edilen Ortaçağ’dan kalma katedral, 7 Aralık’ta düzenlenecek görkemli bir törenle kapılarını tekrar ziyaretçilerine açacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuşma yapacağı törene yaklaşık 3 bin konuk katılacak. Tören için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de aralarında olduğu 100’e yakın lider ve tanınmış kişiye davetiye gönderildiği belirtildi.

PAPA TÖRENE KATILMAYACAK

Işık ve ses gösterilerinin yapılacağı törende, tamamen yenilenmiş avluda konserler verilecek. 8 Aralık’ta ise halka açık ilk ayin yapılacak. Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko’nun açılış törenine katılmayacağının açıklanması ise şaşkınlık yarattı. Vatikan’dan yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa’nın Korsika adasındaki Ajaccio kentine gideceği duyuruldu. Vatikan’a yakın kaynaklar, “Papa’nın daha popüler ve ihtiyaç duyulan” yerlere gitmeyi tercih ettiğini, halkının yüzde 18’i yoksulluk sınırının altında yaşayan bölgeye gitmeyi bu nedenle tercih ettiğini ifade etti.

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700 MİLYON EURO’YA RESTORE EDİLDİ

YAKLAŞIK 500 zanaatkârın çalıştığı restorasyonun 700 milyon Euro’ya mal olduğu tahmin ediliyor. Yenileme çalışmaları için 150 ülkedeki 340 bin bağışçıdan 846 milyon Euro toplandı. Katolik inancının önemli bir sembolü olan ve Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce taktığı dikenli taç gibi kutsal emanetleri barındıran katedrali yılda 13 milyon kişi ziyaret ediyordu.