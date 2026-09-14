Norveç'ten İsrail gaspına destek verenlere hapis cezası planı

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Oslo hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaretin yanı sıra bazı hizmetleri de yasaklamayı planladığını belirten Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Batılı ülkelerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik tutumlarını değiştirdiğini kaydetti.

Eide, "İsrail, 'insan haklarını ihlal ettiğine' dair eleştirildiğinde Batılı ülkeleri suçlayarak korkutmaya alışmıştı. Artık İsrail'in teflon kaplaması ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

'YERLEŞİMLERE EKONOMİK DESTEĞİ ENGELLEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

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Norveç'te yayın yapan NRK'ye açıklama yapan Eide, "İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyoruz. Böylece bu yerleşimlere ekonomik destek sağlanmasının engellenmesini hedefliyoruz." dedi.

NRK, yasa tasarısının gelecek aylarda Norveç Parlamentosu'na sunulacağını duyurdu.

İngiltere, Fransa, Norveç ve Kanada dahil 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldığını söylemişti.