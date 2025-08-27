×
Norveç’ten Filistin yaptırımı… İsrailli beş banka ve Amerikan buldozerciye ceza

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

GAZZE saldırısı sonrasında Filistin’i tanıma kararı alan Batılı ülkeler arasında yer alan Norveç’ten İsrail aleyhine yeni bir hamle geldi.

Norveç’in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM) Amerikan Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı.

Söz konusu beş banka Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holding. İsrail, ayrıca buldozerleri Gazze ve Batı Şeria’da yıkımda kullanılan Amerikan inşaat makinaları şirketi Caterpillar’daki hisseleri de elden çıkardı. Açıklamada, yatırımlardan çıkma kararının, bu şirketlerin “savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları” nedeniyle alındığı belirtildi. Elden çıkarma öncesinde fon, 30 Haziran itibarıyla Caterpillar’da 2.1 milyar dolar değerinde yüzde 1.17’lik bir hisseye sahipti. NBIM’in İsrail bankalarında ise toplam 661 milyon dolar değerinde yatırımı bulunuyordu.

