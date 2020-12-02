Norveç'te petrol tesisinde yangın

Norveç'in More og Romsdal bölgesinde bulunan petrol tesislerine sahip endüstriyel tesis Tjeldbergodden'de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken; ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı duyuruldu. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.