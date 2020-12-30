Norveç’te meydana gelen toprak kayması yüzlerce kişiyi etkiledi, en az 26 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.



Heyelan nedeniyle çok sayıda binanın yıkılması sonucu büyük bir krater oluşurken, 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Bölgedeki polis operasyonunun başında bulunan Roger Pettersen, kayıp olan 26 kişiden hala haber alınamadığını bildirerek, kayıp kişilerin evlerinde mahsur kalmış olabileceğini söyledi.



Pettersen, heyelanın etkili olduğu bölgeye ulaşımın yalnızca helikopterle mümkün olduğunu belirtti.

Gjerdrum Belediye Başkanı Anders Oestensen, yaklaşık 500 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.



Norveç Başbakanı Erna Solberg, "Bu hafta sonunu heyelanda kaybolanlar için endişelenerek değil, yeni yıl heyecanıyla huzur içinde geçirmeliydik” dedi.

Ülkenin güneyinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki killi toprağın değişmesinin heyelana yol açtığı tahmin ediliyor.

Yetkililer olayın meydana gelmesinin ardından acil durum ihbar hattına çok sayıda çağrı geldiğini ve çöken evlerde insanların toprak altında kaldığını söyledi.



Yerel polis durumun çok ciddi olduğunu ve hiçbir bölge sakininin tahliye edilen bölgeye dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Olayın ardından Başbakan Erna Solberg twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanın gücünün Gjerdrum'u nasıl tahrip ettiğini görmek canımı yakıyor.



Aklım heyelandan etkilenen vatandaşlarımızda, şimdi acil servislerin olaydan zarar görenlere yardım etmesi gerekmektedir." Dedi.



