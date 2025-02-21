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Norveç'te Kuzey Işıkları büyüledi!

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Işıkları#Norveç#Kutup Işıkları
Norveçte Kuzey Işıkları büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:24

Norveç'in Tromso bölgesinde görüntülen Kuzey Işıkları büyüleyen bir manzara ortaya çıkardı.

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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Norveç'in Tromso bölgesinde görüntülendi.

Norveçte Kuzey Işıkları büyüledi

KUZEY IŞIKLARI NASIL OLUŞUR?

Bilim insanlarına göre, Auroranın oluşmasını sağlayan şey Güneş’tir. Güneş'te patlamalar olduğunda bazı parçacıklar uzaya savrulur. Bu yüklü parçacıkların bazıları Dünya'nın atmosferine girer ve atmosferdeki gaz molekülleri ile çarpışırlar. Yani Kutup Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü taneciklerin Dünya’nın atmosferdeki oksijen ve azot gazlarının tanecikleri ile çarpışması sonunda oluşur.

Norveçte Kuzey Işıkları büyüledi

Kuzey yarımkürede, bu faaliyetin çoğu 'aurora oval' olarak bilinen ve 60 ila 75 derece arasındaki enlemleri kapsayan bir bant içinde gerçekleşir. Aktivite güçlü olduğunda, bu daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde genişler.


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#Kuzey Işıkları#Norveç#Kutup Işıkları

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