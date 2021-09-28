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Norveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı: Halk kısıtlamaların bitişini böyle kutladı!

#Norveç#Koronavirüs#Kovid-19
Norveçte Kovid-19 önlemleri kaldırıldı: Halk kısıtlamaların bitişini böyle kutladı

Norveç'ten gelen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığı gerekçesiyle tüm önlemlerin kaldırıldığı Norveç'te kutlamalar sürüyor.

Son dakika... Norveçte Kovid-19 önlemleri kaldırıldı: Halk kısıtlamaların bitişini böyle kutladıSon dakika... Norveçte Kovid-19 önlemleri kaldırıldı: Halk kısıtlamaların bitişini böyle kutladı
Son dakika... Norveçte Kovid-19 önlemleri kaldırıldı: Halk kısıtlamaların bitişini böyle kutladı

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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER- Başbakan Erna Solberg'in Cumartesi öğleden sonra tüm karantina kurallarının sona erdiğini duyurmasının yankıları sürüyor.

561 günlük kısıtlamaların sona ermesi ile eski normallerine dönen Norveç'te kutlamalar sürüyor.

Ülkenin pek çok noktasında hava fişekler ile kutlamalar yapılırken adli vakalar da yaşandı. Oslo'da polis en az 50 kavga ihbarı aldı.

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Başbakan Erna Solberg düzenlediği basın toplantısında, 'Norveç'te barış zamanında en sert önlemleri uygulamaya koymamızın üzerinden 561 gün geçti. Artık normal günlük yaşama dönme zamanı geldi' sözleri ile kısıtlamaların bittiğini ilan etmişti.

Norveç Halk Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı bildirilmişti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.

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Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka,10 Eylül'de ilk Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.

 

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#Norveç#Koronavirüs#Kovid-19