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Norveç'te günün konusu... Adalet Bakanı’nın tatil pozu muhalefetin tepkisini çekti

Güncelleme: 1 saat önce

#Emilie Enger Mehl#Norveç#Dünya
Norveçte günün konusu... Adalet Bakanı’nın tatil pozu muhalefetin tepkisini çekti

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatili ülkenin gündemine oturdu. Bakanın sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını muhalefetin tepkisini çekti.

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Koronavirüs, Ukrayna savaşı, Pasifik'te Çin'in tatbikatı ile zirve yapan yeni savaş korkusu...

Dünya gündemi hiç olmadığı kadar yoğun. Ancak Norveç dünden beri oldukça farklı bir konu ile çalkalanıyor.

Kuzey ülkesi Norveç Adalet Bakanı Enger Mehl'in tatil pozunu konuşuyor.

MUHALEFETİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Tatil için İtalya'da bulunan Mehl'in sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını yayınlaması muhalefetin tepkisine neden oldu.

Bakanın can yeleği giymeden sörf tahtası üzerinde olduğuna dikkat çeken muhalefet bunun Norveç yasalarına aykırı olduğunu belirterek Mehl'i eleştiri yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kısa sürede bu kare ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelirken söz konusu tartışma sosyal medyada viral oldu.

MEHL'DEN İLK AÇIKLAMA

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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehl suçlamaları reddetti ve kanunları çiğnemediğinin altını çizdi.

Muhalefetin yoğun eleştirisine rağmen pek çok Norveçli siyasetçi bakana destek verdi.

NORVEÇ KANUNLARI NE DİYOR?

Norveç'te sörf yaparken can yeleği takma zorunluluğu bulunuyor. Ancak kıyıya yakın yerlerde sörf yapanlar bu zorunluluktan muaf tutuluyor.

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#Emilie Enger Mehl#Norveç#Dünya

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