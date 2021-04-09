Norveç'te akılalmaz olay: Cesedini 9 yıl sonra buldular!

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşanan bir olay adeta duyanların kanını dondurdu. Evinde hayatını kaybeden ve cesedi 9 yıl boyunca yerde öylece kalakalan adamın haberi gündeme bomba gibi düştü.

Uzmanlar özellikle günümüz toplumunda görülen yalnızlaşma ve teknoloji ilerlemelere rağmen insani ilişkilerde görülen uzaklaşma ve iletişimsizlik sorununun boyutlarının ne derece büyüdüğü konusunda uyarılar yapmaya devam ederken gelen haber bu tespitlerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Norveç polisi tarafından yapılan açıklamada başkent Oslo’daki bir aparman dairesindeki bir erkek cesedi bulunduğunu bildirildi. 60 yaşlarındaki ismi açıklanmayan adamın 9 yıldır ölü olduğu belirlendi.

İşin acı tarafı adı açıklanmayan bu adam daha önce birden fazla kez evlenmişti ve birden fazla çocuğu da vardı. Yani tamamen kimsesiz bir insan değildi. Ancak yine de 9 yıl boyunca kimse adamın öldüğünü fark etmedi.

Komşularına göre adam içine kapanık ve pek kimseyle görüşmeyen birisiydi. Komşular verdikleri ifadede adamı uzun süre göremediklerinde taşındığını ya da bir bakımevine yerleştiğini sandıklarını söylediler. Talihsiz adamın cesedi apartmanda tadilat yapmak için gelen görevlinin polise kapıyı açtırmak için başvurmasıyla bulundu. Norveç'in başkenti Oslo

Polis adamın 2011 yılının nisan ayında öldüğünü açıkladı. Bu tarih ise evde bulunan süt kutusu üzerindeki son tüketim tarihi ve gelen bir mektup yoluyla tespit edildi. Yapılan otopside adamın doğal sebeplerle öldüğü anlaşıldı.

Adamın emekli maaşı Norveç İşçi Kurumu tarafından ulaşılamadığı için kesilmişti ancak faturaları banka hesabından otomatik olarak ödeniyordu.

Oslo polisinden Grete Lien Metlid, Guardian'da yer alan açıklamasında durumun şüpheli göründüğünü ve bir insanın 9 yıl boyunca kimse tarafından aranmamış olmasının tuhaf olduğunu belirtirken incelenen kanıtlarda herhangi bir suç izine rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Arne Krokan da konuyla ilgili açıklamasında bu olayın 30 yıl önce görülmesinin olası olmadığını belirterek günümüz toplumunun bireyleri nasıl yalnızlaştırdığına dikkat çekti.

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