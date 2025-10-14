Nobel Ödülü diplomatik krizin fitilini ateşledi

Haberin Devamı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliğinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldığını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından Cecile Roang, ülkede yayın yapan NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliğinin kapatıldığı bilgisinin doğru olduğunu ifade ederek, büyükelçilik faaliyetlerinin neden durdurulduğuna dair bir gerekçe gösterilmediğini belirtti.

Roang, Norveç'in birçok konuda Venezuela ile farklı görüşlere sahip olduğunu ancak diyaloğu devam ettirmek istediklerini aktardı.

Norveç'teki Venezuela Derneğinden Maylem Lauvstad da gelişmeleri "üzücü" şeklinde niteleyerek, detaylı bilgi alamadıklarını söyledi.

Öte yandan, ulusal medya, bu adımın Venezuela'daki muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından atılmasına dikkati çekti.

Norveç Nobel Komitesinin, Machado'yu Nobel Barış Ödülü'ne layık görmesinin ardından Venezuela'nın Norveç'e tepkisini büyükelçiliğini kapatarak gösterdiği belirtiliyor.

Bu arada, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado tepki toplamıştı.

Machado'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiği belirtilmiş, Müslüman karşıtı bir tutumu savunduğu ifade edilmişti.