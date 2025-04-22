Norveç Kraliçesi hastaneye kaldırıldı

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Norveç'in 87 yaşındaki Kraliçesi Sonja Haraldsen'in, dün gece geç saatlerde solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle Oslo'daki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Sonja'nın, Kral V. Harald ile Paskalya tatilini geçirdiği dağ evinde solunum sorunları yaşamasının ardından helikopterle hastaneye naklediği bildirildi.

Açıklamada, “Kraliçe, kraliyet çiftinin Paskalya tatillerini geçirdikleri Sikkilsdalen'deki kraliyet dağ evinden tıbbi helikopterle nakledildi” denildi.

Kraliçe Sonja, Ocak ayında hızlı ve düzensiz kalp atışına neden olan kardiyak fibrilasyon hastalığı yaşadıktan sonra kısa bir süre hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan operasyonun “başarılı” geçtiği ve Kraliçe Sonja'ya kalp pili takıldığı ifade edilmişti.