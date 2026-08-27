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Norveç Kralı Harald'ın sağlık durumu kötüleşti

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#Norveç Kralı 5. Harald#Norveç Kraliyet Ailesi#Veliaht Prens Haakon
Norveç Kralı Haraldın sağlık durumu kötüleşti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 14:48

Norveç Kraliyeti, Kral 5. Harald'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini bildirdi. Sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğu ifade edilen Harald'ın Oslo Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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Norveç Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Kral 5. Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğu ifade edildi. Açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi. 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon, tüm kraliyet etkinliklerini iptal ederek diğer aile üyeleriyle birlikte Oslo Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Halk ise Oslo'daki sarayın önüne çiçekler bırakmaya başladı.

Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı, 17 Ağustos'tan beri kırmızı kan hücrelerinin anormal derecede hızlı yıkımına yol açan ve yorgunluk ile nefes darlığına neden olan hemolitik anemi rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor.

Pazar günü yapılan açıklamada, kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü ve tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilmişti.

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Norveç Kralı Haraldın sağlık durumu kötüleşti

HARALD, 35 YILDIR NORVEÇ TAHTINDA

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri olan Kral 5. Harald, son haftalarda nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu. Ocak 1991'de tahta çıkan kral, ilerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi açıkça reddediyordu.

Şubat ayında İspanya'nın Tenerife adasında bir enfeksiyon ve dehidrasyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Kral 5. Harald, 2024 yılında da Malezya'da tatil yaparken rahatsızlanmış ve krala kalp pili takılmıştı. Kraliçe Sonja da kalp sorunları nedeniyle bu yılın Mayıs ayında muayene ve gözlem amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

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#Norveç Kralı 5. Harald#Norveç Kraliyet Ailesi#Veliaht Prens Haakon

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