×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Norveç Kralı 5. Harald hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Norveç#Kral 5. Harald#Hayatını Kaybetti
Norveç Kralı 5. Harald hayatını kaybetti
Tuğba Bozkurt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 10:02

Norveç Kralı 5. Harald, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Norveç Kralı 5. Harald, hemolitik anemi nedeniyle tedavi gördüğü Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde 89 yaşında hayatını kaybetti.

KRAL HARALD HAYATINI KAYBETTİ

Norveç Kraliyet Sarayı, Kral Harald'ın 28 Ağustos sabahı Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saraydan yapılan açıklamada, "Majesteleri Kral Harald'ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kral Harald, 28 Ağustos sabahı Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde huzur içinde hayata veda etti" ifadeleri kullanıldı.

TAHTA VELİAHT PRENS HAAKON GEÇTİ

89 yaşında hayatını kaybeden Harald'ın ölümünün ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, Norveç tahtının yeni hükümdarı oldu. 53 yaşındaki Haakon, babasının vefatıyla birlikte kral oldu.

17 AĞUSTOS'TAN BU YANA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Haberin Devamı

Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 17 Ağustos'tan bu yana Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde hemolitik anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Gözden KaçmasınNepalde 3. gün Baraj patladı: Halka yükseklere kaçın uyarısıNepal'de 3. gün! Baraj patladı: Halka 'yükseklere kaçın' uyarısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Norveç#Kral 5. Harald#Hayatını Kaybetti

BAKMADAN GEÇME!