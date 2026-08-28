Norveç Kralı 5. Harald hayatını kaybetti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Norveç Kralı 5. Harald, hemolitik anemi nedeniyle tedavi gördüğü Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde 89 yaşında hayatını kaybetti.

KRAL HARALD HAYATINI KAYBETTİ

Norveç Kraliyet Sarayı, Kral Harald'ın 28 Ağustos sabahı Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saraydan yapılan açıklamada, "Majesteleri Kral Harald'ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kral Harald, 28 Ağustos sabahı Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde huzur içinde hayata veda etti" ifadeleri kullanıldı.

TAHTA VELİAHT PRENS HAAKON GEÇTİ

89 yaşında hayatını kaybeden Harald'ın ölümünün ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, Norveç tahtının yeni hükümdarı oldu. 53 yaşındaki Haakon, babasının vefatıyla birlikte kral oldu.

17 AĞUSTOS'TAN BU YANA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Haberin Devamı

Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 17 Ağustos'tan bu yana Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde hemolitik anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.