Norveç, ilk dozu AstraZeneca aşısı olanlara ikinci dozu Moderna veya Pfizer sunacak

Bakan Hoie “AstraZeneca aşısından olanlara Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan ikinci dozlar sunulacak” ifadelerini kullandı. Norveç, 11 Mart'ta az sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama ve düşük trombosit sayısı yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından AstraZeneca aşısının uygulamasını askıya almıştı.

EMA: İLK DOZU ASTRAZENECA OLANLAR İKİNCİ DOZU DA OLABİLİR

Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından dün yapılan açıklamada, AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının ilk dozunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZeneca olabilir denildi. Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Noël Wathion, "Bu aşamada mevcut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye devam edilmesini destekliyor" dedi.

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