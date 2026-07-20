Norveç böyle yangın görmedi

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Yaklaşık 100 bin nüfuslu Drammen kentindeki kriz, önceki gün bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangınla patlak verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki binalara sirayet etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi ancak alevlerin yerleşim yerlerinin yanı sıra yakındaki ormanlık alana da sıçramasıyla panik büyüdü. Yetkililer alarm durumuna geçerek bölgeden 400’den fazla kişiyi süratle tahliye etti. 100’den fazla ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Norveç Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, afetin ülkenin “modern tarihindeki en büyük yangın” olduğu belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, sevindirici tek gelişmenin şu ana kadar herhangi bir kayıp veya can kaybı ihbarının bulunmaması olduğu belirtildi. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı bildirilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.