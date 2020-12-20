Noel ve yeni yıla karantinada girilecek! Avrupa peş peşe kapanıyor

Aşı çalışmalarıyla koronavirüsle mücadelede tünelin ucunda ışık görülmeye başlasa da henüz aşılama sürecine geçilememesi salgını kontrol altında tutma çabasındaki Avrupa ülkelerini arka arkaya sıkı önlemler açıklamaya mecbur bıraktı.

BURUK TATİL DÖNEMİ

Salgına ilişkin beklenenden çok daha negatif bir tabloyla karşı karşıya kalınırken açıklanan önlemler Avrupa açısından hem sosyal hem de ekonomik açıdan yılın en önemli dönemlerinden olan Noel ve yılbaşını vurdu. Marttan bu yana Covid-19 önlemlerinden bunalan ve Noel’i bir ‘normale dönüş arası’ olarak görenler sıkılaştırılan önlemler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Önlemlerin gevşetilmeyeceği şimdiden netleşirken Noel’i yakın geçmiştekilerden çok farklı bir ruh haliyle kutlayacak Avrupa nüfusu, 2021’e de buruk girmek durumunda kalacak.

İTALYA’DA KIRMIZI ALARM

Uzmanların vaka sayılarında patlama yaşanabileceği uyarısının ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Kolay bir karar değil” diyerek hem Noel hem de yeni yıl dönemini etkileyecek, 21 Aralık-6 Ocak arası geçerli olacak yeni önlemler açıkladı. 24-27 Aralık, 31 Aralık-3 Ocak ve 5-6 Ocak tarihlerinde tüm ülke kısıtlama düzeyinin en üst düzeyde olduğu kırmızı bölge ilan edilecek. Açık kalması zaruri görülmeyen dükkân, bar ve restoranlar kapanacak. İş, sağlık ve acil durumlar dışında seyahate izin verilmeyecek. Evden çıkışlarda sınırlama uygulanacak. Tatil günlerinde evde en fazla iki kişi misafir edilecek. Koronadan şimdiye kadar İtalya’da 68 binden fazla insan öldü.

AVUSTURYA TEST YAPACAK

Ülke 26 Aralık – 24 Ocak arasında üçüncü tecrit dönemini yaşayacak. Evden çıkışlara sadece ana ihtiyaçların karşılanması ve egzersiz için izin verilecek. İlk üç haftada mağazalar, okullar, restoranlar, tiyatrolar, müzeler ve kuaförler kapalı kalacak. 15-17 Ocak döneminde kitlesel test uygulanacak. Test sonuçları negatif çıkanlar için 18 Ocak’ta tecrit son bulacak. Restoran ve mağazalar bu kişiler için aynı tarihte açılacak, okullarda yüz yüze öğretime dönülecek. Ülke ekonomisinde çok önemli yere sahip kayak merkezlerinin ise 24 Ocak’ta açılması planlanıyor.

BELÇİKA TEST İSTEYECEK

25 Aralık’tan itibaren ülkeye gelecek yabancılardan en fazla 48 saat önce alınmış negatif test sonucu istenecek. Riskli ülkelerden dönen Belçika vatandaşları 7 gün karantinada kalacak. Kayak yapmak yasaklanacak. Noel ve yılbaşında her aile evde sadece bir misafir kabul edilebilecek. Mevcut sokağa çıkma yasakları sürecek.

İSVEÇ’TE BİLE KISITLAMA

Salgının başlangıcındaıönlemler yerine sürü bağışıklığı stratejisini tercih eden ancak sonra algının yayılmasını engelleme konusunda yanlışlar yapıldığını kabul eden İsveç de kısıtlama adımları atıyor. 24 Aralık’tan itibaren toplu taşıma araçlarında maske zorunlu olacak, bar ve restoranlarda kişi sayısı kısıtlanacak, saat 22.00’den dan sonra içki satışı yasaklanacak.

HER YERDE KISITLAMA

Avrupa’nın hemen her ülkesinde kısıtlamalar söz konusu. Sokağa çıkma yasağı, Noel ve yılbaşında evde ağırlanabilecek kişi sayısında kısıtlama, restoran ve barların kapalı tutulması küçük farklılıklarla Avrupa çapında genel uygulama haline gelmiş durumda. Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda da Noel ve yılbaşını kapsayacak şekilde başlayıp yeni yılın ilk haftalarında devam edecek önlemleri daha önceden açıklamış ülkeler arasında.

Almanya’da yollara ‘Lütfen ağız ve burnunuzu kapatın’ yazan tabelalar yerleştirildi.

COVID-19’UN YENİ TÜRÜ İNGİLTERE’DE ÖNLEMLERİ GETİRDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19’un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini, bu yüzden Londra ve çevresinde önlemlerin arttırılmasına ve Noel’de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu. Johnson başkent Londra ve ülkenin güneydoğusunda önlemlerin daha da sıkılaştırılacağı 4. aşamaya alınacağını ve daha önce alınan Noel’de önlemlerin gevşetilmesi kararının uygulanmayacağını duyurdu. Başbakan Johnson, yeni türün daha öldürücü olup olmadığının henüz bilinmediğini ve bu konudaki araştırmaların DSÖ’ye iletildiğini aktardı.