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‘Noel tatiline çıkmayın’

#İngiltere#Omikron#Koronavirüs
‘Noel tatiline çıkmayın’

COVID-19’un daha bulaşıcı yeni türü Omikron varyantı, ABD’de 12 eyalete yayıldı. Avrupa’yı da alarma geçiren varyanta karşı Almanya’nın müstakbel Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, “Noel’i evde geçirin, yurtiçi seyahatlerden kaçının” uyarısında bulundu.

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KORONA kâbusu sürüyor. Güney Afrika kökenli COVID-19’un Omikron varyantı, salgında yeni tehdit olarak dünyanın gündeminde. Mevcut aşılara karşı direnci olduğu değerlendirilen yeni türün daha bulaşıcı olduğu bilinse de, daha ölümcül olduğu yönünde henüz veri bulunmuyor. ABD’de ilk kez California’da görülen varyant, aralarında Hawaii, New Jersey, New York ve Pennsylvania’nın da olduğu 12 eyalette, toplam 20 kişide tespit edildi.

‘HEPSİNDEN ZORLU’

Almanya’nın müstakbel Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), hızla artan vakalar nedeniyle vatandaşlardan Noel tatiline çıkmayıp, evde oturmalarını istedi. Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Wissing, “Dördüncü dalga önceki dönemlere göre daha zorlu geçeceğe benziyor. Artan vakalar karşısında pandemiyi her zamankinden daha ciddiye almak zorundayız. Salgınla daha etkin mücadele için teması azaltmalıyız. Noel gibi dini bayramlarda, evde küçük gruplar halinde olmak daha doğru olur” dedi.

NOEL YEMEĞİNDEN 120 OMİKRON ÇIKTI
Bu arada Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan bir restoranda toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omikron varyantına rastlandı. Grubun 18 Kasım’da enerji şirketi Scatec’in Noel yemeğine katıldığı, grupta Güney Afrika’dan gelenler de olduğu belirtildi. Danimarka’da da Omikron vakaları son 48 saatte üç kat artarken, ülkede 183 kişiye Omikron teşhisi kondu.

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‘SONA ERMEKTEN UZAK’

Aşılama konusunda büyük ilerleme kaydeden İngiltere’de de, salgın ivme kazandı. Ülkenin önde gelen bilim insanlarından, hükümetin eski salgınla mücadele başdanışmanı Jeremy Farrar, Omikron varyantının salgının sona ermekten uzak olduğunu gösterdiğini söyledi. Farrar, “Özellikle aşılamanın düşük olduğu ülkelerde aşılara dirençli yeni varyantlar ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu.

İNGİLTERE’YE GİRİŞLERDE TEST ZORUNLU

İngiltere hükümeti yeni varyantın yayılmasını önlemek için, aşılı olsalar bile yurt dışından gelenlere korona testi zorunluluğu getirdi. Uygulama 7 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Bu arada ülkede, korona tedavisinde ‘molnupiravir’ ilacı kullanımına başlanıyor. Testleri pozitif sonuç veren bağışıklığı zayıf kişilerin bu ilacı alacağı açıklandı.

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#İngiltere#Omikron#Koronavirüs

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