‘Noel pazarı’nda Antalya köşesi

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Her yıl 2 milyon kişiyi ağırlayan pazarda, el yapımı hediyelik eşyalardan, şekerleme ve kurabiyelere kadar pek çok geleneksel ürün sergilenecek. Süslenen şehrin güzelliğini bir kat daha artıracak Noel pazarına renk katan standlardan biri de hiç kuşkusuz ‘Kardeş Şehir’ alanında yer alan ‘Antalya Köşesi’ olacak.

Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir Derneği (İN-SAN) Başkanı Rıza Özlek ve idare heyetinden Aynur Kır, İclal İyidinç, Nadire Kenter, Mehmet Emin Kenter, ziyaretçilere Antalya’yı tanıtırken baklava ve lokum ikramında da bulunacak. Antalya standının açılışında Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de hazır bulunacak. Antalya standında seramik ürünler, el yapımı tekstil işleri, bakır işlemeler gibi çeşitli hediyelik eşyalar sergilenecek.