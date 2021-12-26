Noel Baba’nın geleneksel sanal dünya turu tamamlandı

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Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Noel Baba takip sistemi bu yıl da etkinleştirildi.

Sanal olarak dünya turu yapan ve çocuklara hediye dağıtan Noel Baba, NORAD'ın internet sitesinden takip edilebiliyor. İsteyen takipçiler NORAD'ın sitesinde yer alan telefon numarasını arayarak ya da e-posta atarak Noel Baba'nın nerede olduğu hakkında bilgi alabiliyor. Dün başlayan sanal dünya turu her sene olduğu gibi bu sene de başarılı şekilde tamamlandı.

Söz konusu temsili etkinlik NORAD'ın Noel Baba'nın dünya çapındaki yılbaşı yolculuğunu takip ettiği 66’ıncı yılı olurken, etkinlik 1955'te yerel bir gazete ilanının çocuklara Noel Baba'yı doğrudan arayabileceklerini söylemesi ile kazayla başladı.

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İlandaki telefon numarasının yanlış yazılması sonucu numarayı arayanlar, NORAD'ın öncülü olan Kıta Hava Savunma Komutanlığı Operasyon Merkezi'nde görevli ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Harry Shoup'a ulaştı. Albay Shoup ise bir hata yapıldığını anlamasına rağmen kendisini arayan çocuğa Noel Baba olduğunu söyledi. Albay Shoup’un telefon görüşmesinin ardından söz konusu etkinliğin başladığı ve NORAD'ın 1958'de kurulmasından bu yana devam ettiği aktarıldı.

NORAD tarafından yapılan açıklamada, “Noel Baba'yı takip etme geleneği tamamen kazara başlamış olsa da NORAD Noel Baba'yı takip etmeye devam ediyor. Bunu yapacak teknolojiye, niteliklere ve insanlara sahip tek kuruluşuz. Biz onu seviyoruz. NORAD, Noel Baba'nın resmi takipçisi olmaktan gurur duyar” ifadelerine yer verildi.