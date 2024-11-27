×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Noel Baba Köyü’ne bile kar yağmadı

Güncelleme Tarihi:

#Finlandiya#Noel Baba Köyü#Kar
Noel Baba Köyü’ne bile kar yağmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

Finlandiya’da yılbaşı hazırlıkları devam ediyor ancak Kuzey Kutbu’ndaki aşırı ısınma kar yağışlarını geciktiriyor. 1980’lerde inşa edilen ve Noel Baba Köyü diye sunulan eğlence parkının yer aldığı Rovaniemi şehri, yılın bu zamanları bembeyaz bir manzara sunuyordu.

Haberin Devamı

Sıcaklığın devamlı eksilerde seyrettiği bölgede artık termometreler 2 dereceyi gösteriyor. Şehrin sakinleri iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu’ndaki yaşamı gözle görülür şekilde değiştirdiğini aktarıyor. Finlandiya’daki biliminsanlarının Nature dergisinde yayımladığı bir araştırmaya göre, Kuzey Kutbu iklim değişikliği nedeniyle dünyanın diğer bölgelerine göre yaklaşık dört kat daha hızlı ısınıyor. Öyle ki bu ay sıcaklık rekoru kırıldı. En son 1975 yılında ölçülen 11 derecelik sıcaklık sadece birkaç hafta önce Utsjoki kasabasında 11.1 derece olarak ölçüldü.  Turistlerin büyüleyici kar manzaralarını görmek için akın akın ziyaret ettiği Rovaniemi şehri sıcaklıklardan dolayı eskisi gibi karın tadını sunmuyor. Ziyaretçiler, “Çok daha kar olacağını düşündük” diyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Finlandiya#Noel Baba Köyü#Kar

BAKMADAN GEÇME!