Noel Baba Köyü’ne bile kar yağmadı

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Sıcaklığın devamlı eksilerde seyrettiği bölgede artık termometreler 2 dereceyi gösteriyor. Şehrin sakinleri iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu’ndaki yaşamı gözle görülür şekilde değiştirdiğini aktarıyor. Finlandiya’daki biliminsanlarının Nature dergisinde yayımladığı bir araştırmaya göre, Kuzey Kutbu iklim değişikliği nedeniyle dünyanın diğer bölgelerine göre yaklaşık dört kat daha hızlı ısınıyor. Öyle ki bu ay sıcaklık rekoru kırıldı. En son 1975 yılında ölçülen 11 derecelik sıcaklık sadece birkaç hafta önce Utsjoki kasabasında 11.1 derece olarak ölçüldü. Turistlerin büyüleyici kar manzaralarını görmek için akın akın ziyaret ettiği Rovaniemi şehri sıcaklıklardan dolayı eskisi gibi karın tadını sunmuyor. Ziyaretçiler, “Çok daha kar olacağını düşündük” diyor.