Noel Baba da covid kurbanı

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COVID-19 yasakları sonrası toparlanma döneminde yaşanan tedarik aksaklıklarına Noel Baba da eklendi. Bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle ABD’de mağazalar, yardım kuruluşları ve organizasyon şirketleri etkinlikleri için Noel Baba bulmakta güçlük çekiyor. Washington Post gazetesinin haberine göre, bazı şehirlerde etkinlikler için iki saat süreyle sahte sakallı bir Noel Baba kiralamanın bedeli 320 doları (yaklaşık 4 bin TL) buluyor. Gerçek sakal için fazladan 100 dolar ödemek gerekiyor.

Müşterileri için Noel Baba kiralayan ajanslar çalışan azlığı nedeniyle talebe yetişmekte zorlanıyor. ABD’de COVID-19 sonrası açılmanın başlamasından beri işgücü eksikliği yaşanıyor. Özellikle fast-food zincirleri başta olmak üzere pek çok sektörde personel sıkıntısı mevcut. Her ne kadar pandemi döneminde işini kaybeden 4 milyon kişi henüz çalışmaya geri dönmemiş olsa da işsizlik başvuruları geçen hafta 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlara göre salgın sırasında pek çok kişinin online işlere yönelmesi ya da küçük şehirlere taşınması şehirlerde işgücü açığına neden oluyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ BÜYÜK

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Noel neşesini kaçıran bir başka gelişme çam ağacı piyasasında yaşanıyor. ABD Ulusal Noel Ağacı Federasyonu sözcüsü Doug Hundley, yaz sezonunda genç fidanların çoğunun kuruduğunu belirtti. Öte yandan çoğu Çin’den ithal yapay ağaçlar nakliye maliyetlerindeki tırmanıştan olumsuz etkilendi. Bu ürünlerde fiyat artışının yüzde 30’ları bulması bekleniyor.