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2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#Nobel Tıp Ödülü#İyon Kanalları#Optogenetik
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 12:42

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi. Ödül töreninin 10 Aralık'ta düzenleneceği kaydedildi.

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2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ABD'li psikiyatrist ve nörolog Karl Deisseroth ile Alman meslektaşları Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Optogenetik, belirli hücre tiplerinin öğrenme, korku, bağımlılık ve hareket gibi davranışlara nasıl katkıda bulunduğunu anlamaya yardımcı oluyor.

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ABD'li psikiyatrist ve nörolog Karl Deisseroth ile Alman meslektaşları Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Ödül, optogenetik alanındaki çalışmaları nedeniyle takdim edildi. Bu alan, araştırmacıların belirli hücre tiplerinin öğrenme, korku, bağımlılık ve hareket gibi davranışlara nasıl katkıda bulunduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Çalışmaların bir gün Parkinson hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik ve duyusal bozuklukların tedavisine yol açabileceği belirtildi. Ödül, 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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Nobel Komitesi, "Optogenetik kullanarak araştırmacılar, nörolojik ve psikiyatrik bozukluklarla ilgili belirli anıları, duyguları ve davranışları yöneten sinir devrelerini ortaya çıkarabildi" açıklamasını yaptı. Klinik tıpta araştırmacıların, görme engelli kişilerde görüşü geri kazanmak için bu yöntemi kullanmaya çalıştığı kaydedildi.

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"OPTOGENETİK BEYNİ ANLAYIŞIMIZI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ"

Le Monde'un haberine göre Nobel Komitesi, "Optogenetik, beyin anlayışımızı kökten değiştirdi. Her gün yeni keşifler geliyor ve insanlığın en büyük gizemlerinden birini çözmeye yardımcı oluyor: İnanılmaz beynimiz nasıl çalışıyor?" açıklamasını yaptı.

Geçen yıl tıp ödülü, bağışıklık sisteminin nasıl kontrol altında tutulduğunu araştıran ABD'li Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japonya'dan Shimon Sakaguchi'ye verilmişti.

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ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA

Bu yılın ödül sahipleri, diploma, altın madalya ve 1,2 milyon dolarlık çeki, 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek resmi törende Kral Gustaf'tan alacak. Bu tarih, ödülün kurucusu bilim insanı Alfred Nobel'in 1896'daki ölüm yıl dönümüne denk geliyor.

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#Nobel Tıp Ödülü#İyon Kanalları#Optogenetik

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