Nobel Tıp Ödülü Bağışıklık Toleransı’na

Haberin Devamı

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri açıklanmaya başladı. İsveç’te bulunan Karolinska Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu. Ödül, bağışıklık sistemine dair çalışmaları nedeniyle Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi. Üç biliminsanı, “periferik bağışıklık toleransı”na dair çalışmalarıyla tıp alanında

Nobel’e layık görüldü. Nobel jürisi tarafından yapılan açıklamada çalışmanın “yeni bir araştırma alanının temelini attığı ve kanser ile otoimmün hastalıklar gibi alanlarda yeni tedavilerin geliştirilmesine imkân sağladığı” kaydedildi. Tıp ödülünün geçen yılki sahipleri “mikroRNA’nın keşfi” nedeniyle ABD’li biliminsanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun olmuştu.

Haberin Devamı

BARIŞ ÖDÜLÜ BEKLENİYOR

Ödül takvimi boyunca bugün fizik, yarın kimya ve perşembe günü edebiyat alanında kazananlar ilan edilecek. 10 Ekim’de sahibini bulacak Barış Ödülü bu yıl özellikle dikkatle izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü tutkusuyla son aylarda dikkat çekiyor. Toplamda 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 50 milyon TL) para ödülü sunan Nobel Ödülleri, 10 Aralık’ta Oslo’da gerçekleşecek törenlerle sahiplerine takdim edilecek.