Nobel ödüllü Machado'dan itiraf: İlk açıklama geldi... Dikkat çeken ABD detayı!

Haberin Devamı

Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado, bir yıldan uzun süre saklandıktan sonra ülkesinden ABD’nin desteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Machado, Oslo’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD hükümetinden destek aldık” diyerek Washington’ın kendisine çıkış sürecinde yardım ettiğini söyledi. Güvenlik gerekçesiyle ayrıntı vermekten kaçınan Machado, işbirliği yapan kişileri korumak istediğini belirtti. Trump yönetimi ise Machado’nun Venezuela’dan ayrılışına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

OSLO’DA COŞKULU KARŞILAMA

Norveç’teki küçük Venezuelalı nüfusa rağmen, Machado’nun Oslo’ya gelişi yoğun ilgi gördü. Gece saat 02.30 civarında tarihi Grand Hotel’in balkonuna çıkan Machado, aşağıda toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Machado'nun destekçileri, “özgürlük” ve “barış” sloganları attı ve Venezuela milli marşını söyledi.

Haberin Devamı

Machado, geçen yıl yapılan ve uluslararası gözlemcilere göre muhalefet adayının açık farkla kazandığı seçimlerin ardından saklanmaya başlamıştı. Ancak Nicolás Maduro sonuçları tanımamış ve muhalefeti bastırarak görevde kalmıştı. Machado, hükümetin nerede olduğunu bilmediğini, öğrenmesi hâlinde Norveç’e gitmesini engelleyeceğini ifade etti. Kızı, Barış Ödülü’nü çarşamba günü onun adına teslim aldı.

MADURO YÖNETİMİNDEN SUÇLAMALAR

The New York Times'ta yer alan habere göre, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, herhangi bir kanıt sunmadan hükümetin Machado’nun hareketlerini bildiğini öne sürdü. Venezuelalı yetkililer daha önce Machado’nun ülkeyi terk etmesi hâlinde “kaçak” sayılacağını da açıklamıştı.

Machado, mevcut yönetim altında ülkesine dönerse tutuklanabileceğini kabul etti. “Risklerin çok yüksek olduğunu biliyordum; yine de buna değdiğine inanıyorum” diyerek Norveç’e gidişinin riskli ama gerekli olduğunu belirtti. Ülkesine dönmenin daha büyük risk taşıdığını da ifade etti.

Haberin Devamı

TRUMP YÖNETİMİYLE AYNI ÇİZGİDE MESAJLAR

Machado, yeniden dünya kamuoyunun odağına çıktığı dönemde Trump yönetiminin Maduro’ya yönelik baskıyı artırdığına dikkat çekti. ABD, çarşamba günü Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koymuştu. El koyma işlemine doğrudan yorum yapmayan Machado, Washington’ın Maduro’nun finans kaynaklarını kesme çabasına destek verdi. “Başkan Trump’ın eylemlerinin belirleyici olduğunu düşünüyorum… rejim her zamankinden daha zayıf” diyerek Trump’ın adımlarının etkili olduğunu savundu.

Machado, “İktidarda kalmanın bedelini yükseltmeli ve iktidardan ayrılmanın bedelini düşürmelisiniz” sözleriyle Maduro yönetiminin dağılmasının bu stratejiyle mümkün olacağını vurguladı.

Haberin Devamı

“VENEZUELA ZATEN İŞGAL EDİLMİŞ DURUMDA” ÇIKIŞI

Machado, Trump’ın askeri müdahale tehdidine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Ancak Maduro hükümetini “suç örgütü” olarak tanımlayarak sert eleştiriler yöneltti. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile düzenlediği basın toplantısında, “Venezuela çoktan işgal edildi” diyerek ülkesinde Rus ve İran ajanlarının faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Uzmanlar, Venezuela’nın Çin, Rusya ve İran ile ekonomik ilişkileri bulunduğunu doğrulasa da Hizbullah ve Hamas’ın ülkede aktif olduğuna dair kesin bir kanıt olmadığını belirtiyor. Öte yandan, Maduro yönetiminin en büyük şirket ortağının hâlâ ABD’li enerji şirketi Chevron olduğu biliniyor.

Haberin Devamı

MACHADO İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Analistler, Machado’nun ülkesinden ayrılmasıyla uluslararası etkisini artırdığını ancak içerideki desteğini koruyabilmek için hızlı adımlar atması gerektiğini vurguladı. Sürgüne giden önceki muhalif liderlerin etkisini kısa sürede kaybettiği hatırlatıldı.

ABD yönetimi, Karayipler’deki askeri varlığını “kartellere karşı mücadele” olarak tanımlarken, Maduro’yu “narko-terörist” ilan etmişti. Ancak Venezuela’nın ABD'nin iddia ettiği uyuşturucu madde üretiminde neredeyse hiçbir rolü olmadığı ve uyuşturucu ticaretinde küçük oyuncular arasında olduğu biliniyor.

“ÇOCUKLARIMA SARILACAĞIM ANI DÜŞÜNDÜM”

Haberin Devamı

Machado, siyasi planlarını açıklamayı reddederek öncelikle çocuklarıyla yeniden bir araya geleceğini, ekibiyle buluşacağını ve sağlık kontrollerinden geçeceğini söyledi. Ülkesinden ayrılmadan önce yaşadığı duygusal anları ise “Birkaç haftadır bu olasılığı ve hangisini önce kucaklayacağımı düşünüyordum” sözleriyle anlattı.