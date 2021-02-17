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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Nobel Ödüllü bilim insanı Bernard Lown 99 yaşında öldü

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Nobel Ödüllü bilim insanı Bernard Lown 99 yaşında öldü
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Savaş karşıtı çalışmalarıyla Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olan Amerikalı kardiyolog Bernard Lown, kalp yetmezliğinden 99 yaşında hayatını kaybetti.

Boston Globe gazetesi, uzun süredir kalp yetmezliğiyle mücadele eden Litvanya doğumlu 99 yaşındaki doktorun Boston'daki evinde öldüğünü duyurdu.???????

Lown, 1960’ta nükleer silahların yayılmasını önlemeyi ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan Sosyal Sorumluluk Hekimleri (PSR) isimli organizasyonun kurucularındandı. Lown, 1980'de kurduğu Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler (IPPNW) topluluğu ile bu alandaki çalışmalarına devam etti.

Lown, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında gerilimin tırmandığı Soğuk Savaş yıllarında, nükleer savaşın olası sonuçları hakkında farkındalık yaratma amacıyla IPPNW kapsamında yürüttüğü çalışmalarından dolayı 1985 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Tıp alanında önemli gelişmelere imza atan ünlü kardiyolog Lown, kalbin yeniden atışını sağlamak için kullanılan doğru akım defibrilatörünü icat etti.

Harvard Üniversitesinde profesörlük yapan Bernard Lown, kalp hastalıklarının tedavisinde diyet ve egzersizin önemini vurgulayan ilk doktorlardan biriydi.

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