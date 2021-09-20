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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi

#Aziz Sancar#Özbekistan#Fahri Doktora Unvanı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancara Özbekistanda fahri doktora unvanı verildi

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a, Özbekistan’ın İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesince fahri doktora unvanı verildi

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AA / Prof. Dr. Sancar, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde davetli olarak geldiği üniversiteyi ziyaret ederek öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, aynı zamanda Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı olan Rektör Aziz Abduhakimov, Nobel ödüllü bilim insanı Sancar’ın üniversiteyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abduhakimov, üniversite bilim kurulunun Sancar'a fahri doktora unvanının verilmesini kararlaştırdığını belirtti.

Daha sonra Abduhakimov, Sancar'a fahri doktora unvanını takdim etti.

"Türk dünyasında ilim ve milli kalkınma" konulu konuşma yapan Sancar ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Üniversitenin şeref defterini imzalayan Sancar, Özbek öğrenci ve öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sancar, Ekim 2018’de çeşitli görüşmelerde bulunmak amacıyla geldiği Özbekistan’daki farklı üniversiteler tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştü.

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#Aziz Sancar#Özbekistan#Fahri Doktora Unvanı