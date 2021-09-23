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Nobel Ödül Töreni bu sene de iptal edildi

#Nobel#Kovid-19#Dünya
Nobel Ödül Töreni bu sene de iptal edildi

Nobel ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.

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Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel'in küresel bir fenomen olduğunu belirterek, "Herkes Kovid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel ödülü alanlar geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar." ifadesini kullandı.

Her yıl 10 Aralık'ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu sene de iptal edilen ödül töreni dijital platformda yapılacak.

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Kovid-19 salgınından önce Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında da yapılmamıştı.

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#Nobel#Kovid-19#Dünya