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Nobel Kimya ödülü sağlık alanına

Güncelleme Tarihi:

#Nobel Kimya Ödülü#Karl Barry Sharpless#Carolyn Ruth Bertozzi
Nobel Kimya ödülü sağlık alanına
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

2022 Nobel Kimya Ödülü’nü Amerikalı kimyagerler Karl Barry Sharpless, Carolyn Ruth Bertozzi ve Danimarkalı Morten Meldal kazandı.

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında Sharpless, Meldal ve Bertozzi’nin “Click (klik) kimyası ve bioortogonal kimyanın gelişiminden” ötürü ödüle layık görüldüğü belirtildi. Böylece 81 yaşındaki Sharpless, ikinci Nobel Ödülü’nü kazanmış oldu. İlkine “oksidasyon reaksiyonları üzerindeki çalışmalarından” ötürü 2001 yılında layık görülmüştü. Kendisi dışında iki Nobel Ödülü kazanan dört kişi bulunuyor.

KANSER TEDAVİSİ

Bilimler Akademisi’nin açıklamasında Bertozzi’nin bioortogonal reaksiyonlarının, hücrenin olağan kimyasını bozmadan meydana geldiğine, bu reaksiyonların, diğer birçok uygulamanın yanı sıra daha hedefe odaklı kanser tedavilerine katkı sağladığına dikkat çekildi. Sharpless ve Meldal’ın da kimyanın işlevsel bir formu olan “Click kimyasının” temelini attıkları belirtildi. Yeni bir alan olan klik kimyası yöntemi, diğer birçok kullanım arasında, ilaçların geliştirilmesinde, DNA’nın haritalanmasında ve amaca daha uygun materyallerin oluşturulmasında kullanılıyor. Klik kimyası, doğada örnekleri izleyen ve aynı zamanda küçük modüler birimlere katılarak, yeni ürünlerin elde edilmesini sağlayan reaksiyon yöntemleri seti olarak tanımlanıyor.

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#Nobel Kimya Ödülü#Karl Barry Sharpless#Carolyn Ruth Bertozzi

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